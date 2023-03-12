16國200名阿根廷探戈舞者爭艷 聚首高雄舞力全開

「2023高雄探戈馬拉松」3月2日一連4天在高雄登場，共有16國、逾200位舞者及6位國際知名DJ共襄盛舉，阿根廷探戈輕快又熱情奔放的舞曲，適合陽光熱情又包容多元文化的高雄，舞者們更對高雄獨有的山海河港和國際觀光魅力留下深刻印象。

由高雄市觀光局攜手KTM （Kaohsiung Tango Marathon，高雄探戈馬拉松）舉辦的「城市探戈馬拉松」，在世界各國及大城市行之有年，探戈起源於融合浪漫歐風與熱情南美文化的阿根廷，在世界各地引領風騷，今年舞會吸引來自阿根廷、法國、德國、香港、韓國、拉丁美洲、馬來西亞、羅馬尼亞、新加坡、南非、瑞士、英國、美國、越南、中國港澳及台灣等地舞者參加，其中外籍人士占53%；飆舞競技之餘，也安排舞者走訪愛河、駁二、西子灣、旗津、高雄流行音樂中心、衛武營及夕遊高雄港等觀光景點。

高雄市觀光局長高閔琳表示，觀光局與在地民間團體KTM合力舉辦「2023高雄探戈馬拉松」活動，加速推升高雄國際旅客、國際舞者的觀光能見度，也打開國際旅遊市場。高閔琳指出，到訪舞者以來自美國、香港與韓國為前三名，餘為東南亞、歐洲與拉丁美洲等國，除了派出「高雄熊」向各國舞者和DJ表達熱情歡迎、推廣高雄觀光資訊，也送上「高雄好玩卡」及多國語言的高雄觀光旅遊摺頁，讓舞者、國際旅客到高雄各大風景區觀光暢行無阻。

活動期間，主辦單位KTM（高雄探戈馬拉松）貼心替舞者準備豆漿、碳烤三明治、珍奶、鳳梨酥、麻糬、愛玉、海鮮熱炒及芭樂等滿滿高雄特色的在地美食，舞者們也透過個人臉書等社群分享，擔任高雄第一線國際觀光大使。

本次受邀參加「2023高雄探戈馬拉松」的舞者及DJ皆是一時之選，知名外籍DJ群有來自英國的知名DJ John Yingren Tan，曾在18個國家和58個城市演出；來自香港的Thyne Kong，擅長各種舞曲編排，更是當地阿根廷探戈重要推廣者；來自俄羅斯的Asya Moiseeva，主業為私廚，但擅長以音樂觸發人們想要跳舞的情緒，在歐洲深具知名度、也廣受歡迎；羅馬尼亞舞者Gabriel Mihalache，對於營造演出的活力感非常拿手，活躍於歐洲探戈活動；新加坡舞者Gennysam Alcantara，曾應邀在首爾、上海、台北、峇里島和雅加達等地活動演出，10月也將籌劃「＠TAG國際探戈節」。台灣舞者李昕達常在台、韓國擔任舞場DJ，更曾拿下世界第32名佳績。

香港舞者Sissy表示， 這次活動環境舒適、餐點豐富，搭配高水準國際舞者與DJ組合，是經歷中最難忘的探戈馬拉松，高雄是個充滿魅力的城市，有熱情的人、美味的食物、美麗的景點和有趣的活動；舊金山舞者Aaby Jaay則說，非常感謝高雄觀光局提供好玩卡，可輕鬆搭乘大眾運輸工具暢遊高雄，而高雄在地日常早餐如包子、煎餃，還有無敵海鮮美食讓人吮指回味，非常期待再度來訪高雄大快朵頤。

美國舞者John Chang說，探戈馬拉松活動，有精彩的食物餐點、音樂、高水準的舞者、漂亮的城市景觀與友善的人群，之後將安排家人一同再訪高雄；法國舞者Julien Musset說，此次認識許多各國舞友，尤其是熱情的在地高雄人，更體驗高雄城市樣貌新舊共融的多元性，希望明年能再來高雄飆舞，並深入認識美麗的高雄。

觀光局表示，將評估明年與KTM擴大舉辦，吸引更多來自世界各地的阿根廷探戈舞者，在充滿熱情與陽光的港都展現婀娜曼妙舞姿，讓高雄市民親身感受阿根廷探戈的舞蹈魅力。