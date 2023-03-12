文化部長史哲訪屏東 周春米爭取兒童探索館、美術館

文化部長史哲今下午視察屏東大武營區、勝利星村與屏菸1936文化基地，對於屏東近年推動歷史場域修復活化成果與整體規畫給予肯定，縣長周春米希望中央持續提供協助，屏菸1936文化基地還有重要的兩個館舍兒童探索館、縣立美術館，希望能獲文化部支持。

「深信文化建設可以帶動屏東城市翻轉、更好、更美」，周春米說，縣府積極跟文化部爭取預算，部長史哲利用休假走訪屏東，邀請相關單位視察，大武營區有歷史建築保存，勝利星村還有一部分要做更完善，屏菸1936文化基地還有兩個館舍兒童探索館、美術館，希望能獲文化部支持，部長對屏東縣歷史建築活化給予肯定。

史哲在周春米陪同，首站走訪屏東市大武營區，關心上月遭祝融隊史館後續修復，瞭解園區規畫。文化處表示，園區保留13棟歷史建築，並啟動4期修復再利用工程，已全數完成工程發包，首批傘具修護工廠、烘傘房預計今年暑假前完成修復，未來結合屏東榮總與公園景觀，打造結合醫療休閒產業的健康園區。

之後走訪勝利星村，文化處指出，勝利星村是全台最大規模、完整修復歷史建築群，目前有91個品牌進駐，包含獨立書店、綠植花藝、服飾織品、在地特色餐飲、風格選物、旅宿及表演藝術，勝利星村已是屏東市最重要的對外門戶、也是全台最具人氣的文資觀光區。

最後到屏菸1936文化基地，參觀屏東菸葉館、屏東客家館及原民館，文化處表示，屏菸以博物館群為定位，規畫不同主題館舍，並定期舉辦當代流行文化藝術活動，後續還有典藏中心、縣立美術館及兒童探索館等工程，為工業遺構賦予新貌。

縣長周春米向史哲爭取經費支持，盼在中央與地方共同合作下，讓屏東文化資產活化再生持續茁壯，豐富城市文化能量。