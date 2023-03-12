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陳其邁搭直升機看水情 學者倡洪水資源化可創多贏

聯合報／ 記者王慧瑛蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午搭直升機看水情，同行者包含水利署官員、屏科大名譽教授丁澈士等，飛行約2小時，仔細看高屏溪兩岸水情變化。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天上午搭直升機看水情，同行者包含水利署官員、屏科大名譽教授丁澈士等，飛行約2小時，仔細看高屏溪兩岸水情變化。圖／高雄市政府提供

高雄市長陳其邁昨天從日本返台，他心繫水情，今早偕學者丁澈士、水利署官員等搭直升機查看高屏溪水情，丁澈士建議，洪水資源化是重要解方，把握豐水期，藏富於地下，建構「地下水銀行」概念，是翻轉水情重要一途。

丁澈士住高屏溪一帶67年，研究水資源議題逾40年，他說，即便高雄水情嚴峻，透過地下水、伏流水資源等，還是能挺過難關。

「不放棄任何一滴可用水源！」陳其邁勘查後建議中央，應加快辦理里嶺伏流水工程，積極往高屏溪中上游開發伏流水及地下水，並透過河道疏濬挖掘地下水補注池。

高屏溪流域沖積平原地下水豐沛，旱季地面水減少時，可提供穩定的水源。研究團隊評估中上游約可再開發9至12萬噸伏流水或地下水，就近引入嶺口淨水場或藉由南化聯通管等輸送到各淨水場，盼中央加速辦理里嶺伏流水工程，每天約可提供高雄市10萬噸水源。

高雄市政府也將推動河道地下水補注方案，丁澈士提到，目前高屏溪開發地下水及伏流水約有80萬噸，主要集中在中下游，有必要設置地下水補注區，初步評估佛光山至高美大橋上游河段，地層主要為粗砂及礫石層透水性高，可藉由河道疏濬工作，開挖地下水補注水池，確保地下水源永續利用。

高高屏是水資源生命共同體，丁澈士說，屏東地下水豐富，較無缺水疑慮，高屏舊鐵橋一帶早年曾有從屏東送地下水（伏流水）到高雄管線，如今已荒廢，應該設法再恢復或找出替代設施。

2023南方治理平台首長會議預計17日登場，高雄將與台南、屏東商討水情合作方案，高雄市政府也將研擬地下水補注計畫向中央申請許可，與水利署共同推動開發水資源。

高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天上午搭直升機看水情，同行者包含水利署官員、屏科大名譽教授丁澈士等，飛行約2小時，仔細看高屏溪兩岸水情變化。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今天上午搭直升機看水情，同行者包含水利署官員、屏科大名譽教授丁澈士等，飛行約2小時，仔細看高屏溪兩岸水情變化。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
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高雄市長陳其邁今天上午搭直升機看水情，同行者包含水利署官員、屏科大名譽教授丁澈士等，飛行約2小時，仔細看高屏溪兩岸水情變化。圖／高雄市政府提供
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高雄市長陳其邁今天上午搭直升機看水情，同行者包含水利署官員、屏科大名譽教授丁澈士等，飛行約2小時，仔細看高屏溪兩岸水情變化。圖／高雄市政府提供
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高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁昨天剛從日本返國，憂心南部水情，今天搭直升機查看高屏溪兩岸水量變化，要為拉警報的水情找解方。圖／高雄市政府提供
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地下水 高屏溪 水資源 陳其邁

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