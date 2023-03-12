「MLD台鋁怎麼了」 高雄熱議憂收攤 業者：疫後活動很多

高雄亞洲新灣區重要據點、台灣唯一工廠活化商場的MLD台鋁，隨著原東家爆發財務危機、經營權易主，盛況不再。最近網路討論平台PTT一篇「台鋁之後會不會收起來」的貼文引起討論，臉書粉專「高雄好過日」也專文探討台鋁MLD的經營定位等問題，引發許多迴響，不少網友更從個人經驗，對商場動線設計及進駐商家提出具體建議。

MLD台鋁自2015年開幕之初，以萬坪商場腹地為號召，推出影城、書店、美食街、宴會廳等品牌，一度是知名文青朝聖重鎮。

「高雄好過日」粉專指出，台鋁前後經營團隊的糾紛，確實造成營運路線上一些問題，但原本MLD台鋁商場在定位上，早已有失調傾向，例如原本要往文青路線、高價品牌發展，以文化資本創造附加額外價值，但「文青的不夠文青，高階的不夠高階」；例如書店質感營造雖不錯，但選書、陳列、推介、策展等內容創造面還是不足，而商場也沒有善用「台鋁舊廠房」賣點，讓場域本身變成景點，或引入文創品牌創造附加觀光效益，讓形象經營更明確；此外，嘗試經營生鮮水產、爐端燒、牛排館等餐廳，離最佳品質、或高CP值似乎都差了一點，實際定位不明。

不過該粉專也表示，台鋁商場有全高雄最大的兒童書店之一，占地廣大，中文繪本分類陳列相當齊全，是帶小孩去的好去處，更是全台唯一由金屬重工業廠房改造成為商場影城的案例，應呈現相關歷史，或凸顯廠房特性。此外，商場鄰近輕軌站、停車也便利，有潛力成為夜生活景點，秀泰影城直接連通美食街，很適合結合影城與深夜餐廳、酒吧營運，就看經營團隊有沒有興趣好好改造。

針對PTT鄉民的疑問，「MLD 台鋁」先前已出面回應「我們沒有要收」，順勢公布3、4月有球鞋市集、噴漆及滑板體驗等活動。至於「高雄好過日」粉專發文及網友建議，業者則表示，這兩三年來撐過疫情衝擊，網友建議他們都有看到，很多其實也是原本就要做的方向。目前經營狀況還算穩健，也有盈餘，趁著疫後打鐵趁熱，很快下半年的宣傳計畫出爐，3月就會推出一連串宣傳及活動，也會持續爭取更多品牌進駐，對於未來經營願景保持樂觀態度。

業者私下坦言，這兩三年受到疫情衝擊不小，招商沒有想像容易，不過疫後已經與許多特色品牌都談得差不多，將會陸續進駐商場，希望將客群漸漸拉回來，3、4月會推出許多新的、有趣的活動，邀請民眾來參加，一定會讓市民有感，請大家拭目以待。

樹德科技大學休閒與觀光管理系助理教授楊志中認為，MLD台鋁商場位於亞灣區第一排，占盡地利優勢，但周邊有夢時代、好市多及IKEA等大型商場，可取代性強，如果不能滿足一次性購足需求，或吸引特色品牌進駐，讓忠誠顧客回流，就難以和其他綜合性商場競爭。此外，楊志中觀察，MLD台鋁開幕前兩年，宴會廳創下高雄最好業績，打敗各大五星級飯店，但也讓經營者定位混淆，未在商場經營多花心思。