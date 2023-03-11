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影／賴副總統訪屏東客家聚落 盼齊心守護台灣民主與和平
副總統賴清德今天下午到屏東縣參訪客家聚落並出席第58屆六堆運動會開幕式，他在客家五溝水劉氏宗祠致詞時說，感謝劉氏宗祠的列祖列宗幾百年來在土地上面所做的奉獻，劉氏宗祠開枝散葉、子孫滿堂，對社會、國家、屏東都有傑出付出，希望在地鄉親持續團結合作，共同守護台灣，讓民主能夠延續、和平得到保障、繁榮持續發展。
民進黨將於17日完成總統初選領表登記，黨內評估黨主席賴清德同額選舉機率高，幾已是定於一尊。賴清德今天下午安排屏東客庄行，前屏東縣長潘孟安全程陪同，在萬巒國中舉辦的六堆運動會開幕式，有客委會主委楊長鎮、政務委員李永得、立委邱議瑩夫婦、立委鍾佳濱、莊瑞雄，和將投人下屆立委初選的縣議員許展維、農田水利署屏東管理處長黃信茗，無黨籍立委蘇震清也到場。
賴清德先到五溝水劉氏宗祠，至正廳參香獻果後致詞說，台灣過去為爭取民主而努力、犧牲奉獻，未來新時代的使命就是守護台灣的民主、和平與繁榮；在過去的民主運動中，屏東鄉親都是站在第一線奮鬥，所以這次也要號召所有志同道合的好朋友及劉氏宗祠傑出子弟共同合作，讓台灣的民主能夠延續、和平能夠得到保障、繁榮持續發展。
賴清德接著出席「第58屆六堆運動會在萬巒」開幕活動，他先到忠勇公祭壇祭拜，停留半小時觀看展現客家精神的表演節目，因前幾位來賓致詞時間都拖的很長，壓軸致詞的賴清德一上台就說：「不好意思讓大家等太久，謹代表蔡英文總統祝福運動會圓滿成功」，簡短扼要的致詞博得台下一片掌聲，離去途中，不時有「賴總統」的支持和歡呼聲。
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