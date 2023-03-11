女里長當選卻不就職 丈夫參加補選今拿下最高票當選

高雄市11日舉辦第4屆鳳山區海光里里長補選投票，投票時間自上午8點至下午4點，投票截止後隨即進行開票，在下午5點時2分順利完成開票統計，由回鍋參選的前里長廖國誌拿下484票順利當選，投票率為41.97％。選委會統計，候選人得票數分別為：1號蘇麗如34票、2號王廷祐460票、3號廖國誌484票、4號吳梁月鳳152票。

高雄市選委會表示，當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法於3月17日公告當選人名單。

去年11月26日開票後，鳳山區海光里長當選人鍾翠民以個人工作因素，向鳳山區公所遞交「不就職聲明」，成為未上任就先「辭職」的特殊案例，其丈夫、前里長廖國誌先前競選議員失利，表態回鍋參選，今天開票順利當選。

高雄市本屆共有4里須辦補選，其中兩里在鳳山區。小港區港明里及燕巢區南燕里已於上月19日辦完里長補選，今天完成鳳山區海光里長補選。另鳳山區福祥里長李安琪今年1月不幸病故，由里幹事代理，選委會已於本月6日到8日開放候選人申請登記，預計4月15日（周六）辦理補選。