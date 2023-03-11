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影／趕工中！救高雄水情 南水局跨溪建長7.6公里緊急輸水管線

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，為解決高雄可能面臨的缺水問題，水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，再配至澄清湖及坪頂進水廠，由自來水公司調度。記者劉學聖／攝影
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，為解決高雄可能面臨的缺水問題，水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，再配至澄清湖及坪頂進水廠，由自來水公司調度。記者劉學聖／攝影

南部水情吃緊，高雄水情8日起轉為「黃燈」並實施夜間減壓供水，為了解救燃眉之急，一溪之隔的屏東縣伸出援手，東港溪長期固定支援高雄每天27萬噸工業用水外，水利署南區水資源局將首度調用屏東加工區現有11口井地下水，跨溪支援高雄每天3.6萬噸民生用水，南水局說，緊急輸水管線工程4月底完工，屆時若旱象仍未解就會支援，不會影響屏東的用水。

高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，為解決高雄可能面臨的缺水問題，水利署南區水資源局採區域調度方式為高雄解危，以屏北地區的地下水支援，南水局說，輸水管線工程本月初發包施工，將從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，再配至澄清湖及坪頂進水廠，由自來水公司調度。工程人員遇到假日沒有停工全力趕工，希望在四月初完成，可以供應大高雄地區民生用水。

南水局說，屏東東港溪長期以來固定支援高雄的用水，因為水質不如地下水，主要支援工業用水，目前每天約供應27萬噸，這次引水支援，是屏東首次支援高雄民生用水，旱象一旦解除後就會拆除，評估到夏季供水都在安全範圍內，但為避免過度抽取屏北的地下水，會監控水井注意地下水位的變化。

水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，工程人員假日還是加緊趕工，希望在四月前完工。記者劉學聖／攝影
水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，工程人員假日還是加緊趕工，希望在四月前完工。記者劉學聖／攝影
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，高雄水情8日起轉為「黃燈」並實施夜間減壓供水，洗車業者暫時還沒有受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，高雄水情8日起轉為「黃燈」並實施夜間減壓供水，洗車業者暫時還沒有受到影響。記者劉學聖／攝影
水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，工程人員假日還是加緊趕工，希望在四月前完工。記者劉學聖／攝影
水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，工程人員假日還是加緊趕工，希望在四月前完工。記者劉學聖／攝影
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，為解決高雄可能面臨的缺水問題，水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，再配至澄清湖及坪頂進水廠，由自來水公司調度。記者劉學聖／攝影
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，為解決高雄可能面臨的缺水問題，水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，再配至澄清湖及坪頂進水廠，由自來水公司調度。記者劉學聖／攝影
高雄水情吃緊，是30年來最嚴重的一次，為解決高雄可能面臨的缺水問題，水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，再配至澄清湖及坪頂進水廠，由自來水公司調度。記者劉學聖／攝影
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水利署南區水資源局緊急發包輸水管線工程，從高屏大橋屏東端緊急裝設一條20吋口徑鋼管，穿越高屏溪引水到大樹攔河堰，長約7.6公里，工程人員假日還是加緊趕工，希望在四月前完工。記者劉學聖／攝影

屏東縣 地下水 東港

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