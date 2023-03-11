馬祖本月第3起後送任務 民眾清晨吐血海巡馳速救援

馬祖北竿有一位民眾在今天清晨3點多因吐血導致失血狀態，急需轉診至南竿搶救，北竿衛生所趕緊通報海巡署第十一巡防區指揮部所轄艦隊分署第十(馬祖)海巡隊，馬祖海巡隊立即派艇協助後送，才讓鄉親成功脫離險境。

馬祖海巡隊指出，這名鄉親因吐血，血壓偏低、呈現失血症狀，需立即送醫輸血治療；由於正值清晨時分，無交通船航班，馬祖海巡隊獲報後隨即派遣線上巡防艇PP-3571艇緊急前往北竿白沙港，接駁病患、親友及護理人員。

在4時許安全抵達南竿福澳港，交由救護車轉送連江縣立醫院輸血醫治，圓滿達成任務，家屬對海巡隊派艇協助深表感謝。