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馬祖本月第3起後送任務 民眾清晨吐血海巡馳速救援

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖北竿有民眾在今天清晨因吐血導致失血狀態，馬祖海巡隊獲報立即派艇協助後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿有民眾在今天清晨因吐血導致失血狀態，馬祖海巡隊獲報立即派艇協助後送。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖北竿有一位民眾在今天清晨3點多因吐血導致失血狀態，急需轉診至南竿搶救，北竿衛生所趕緊通報海巡署第十一巡防區指揮部所轄艦隊分署第十(馬祖)海巡隊，馬祖海巡隊立即派艇協助後送，才讓鄉親成功脫離險境。

馬祖海巡隊指出，這名鄉親因吐血，血壓偏低、呈現失血症狀，需立即送醫輸血治療；由於正值清晨時分，無交通船航班，馬祖海巡隊獲報後隨即派遣線上巡防艇PP-3571艇緊急前往北竿白沙港，接駁病患、親友及護理人員。

在4時許安全抵達南竿福澳港，交由救護車轉送連江縣立醫院輸血醫治，圓滿達成任務，家屬對海巡隊派艇協助深表感謝。

海巡署表示，這已是馬祖地區本月第3起後送任務，近期天候狀況多變，心血管易受刺激收縮造成身體不適，在此提醒民眾及患有慢性疾病者，除了視天氣加穿保暖衣物外平時也要多留意身體健康，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處置。

馬祖北竿有一位民眾在今天清晨3點多因吐血導致失血狀態，馬祖海巡隊獲報立即派艇協助後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖北竿有一位民眾在今天清晨3點多因吐血導致失血狀態，馬祖海巡隊獲報立即派艇協助後送。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 馬祖 衛生所

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