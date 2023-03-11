家扶獎學金助兒少翻轉學習路 300多名學子受惠

南高雄家扶中心今天上午在國立科學工藝博物館南館舉辦頒獎典禮，共有175名國中小生、143名高中職大專生，獲得獎學金殊榮。家扶以「光的未來闖關者」活動主題，期勉兒少們在面臨生活各項關卡及挑戰，要懂得裝備、提升自己，成為聰明睿達的闖關者。

家扶基金會調查顯示，弱勢兒少在學習路上深受資源不足的影響，近7成孩子自覺學習需要幫助，逾5成對學習資源深感不足，加上近年新冠疫情肆虐影響社會經濟，弱勢家庭生計更受衝擊，迫於現實省吃儉用，仍無法滿足

孩子教育和學習所需，為了不讓孩子因家庭經濟限制，失去翻轉人生的機會，家扶持續募集獎助學金，扶植家扶兒少逆境上游、安心築夢。

本次獲獎者之一的聖哲就讀國小六年級，父親幾年前生病，看到母親往返家裡及醫院照顧，神情疲憊、充滿倦容，才意識到身為家中梁柱的爸爸倒下了，被迫成熟的他知道自己沒有時間鬆懈，有時間就會翻閱課外書，持續努力學習，年年成績幾乎全優，獲得家扶中心的獎學金，能減輕家中學費負擔；另一受獎者唯如就讀國中二年級，由祖母撫養，在課業上相當努力，人有無限可能、不要放棄，只有好好讀書，才能抓住機會，以後也一定要好好照顧祖母。