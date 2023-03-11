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陳其邁訪日宣傳高雄農漁產 訂單破3億元

中央社／ 高雄11日電

高雄市長陳其邁率團訪日，7天來走訪東京、熊本、福岡，並在東京國際食品展宣傳高雄農漁特產，目前訂單已破新台幣3億元，也爭取半導體大廠投資高雄，回訪熊本深化城市外交。

陳其邁率市府與市議會訪團從東日本至西日本，7天時間內鐵人走訪東京、熊本與福岡3縣市。市府表示，這次出訪旨在全面深化高雄與日本合作，陳其邁在「2023東京國際食品展」向國際宣傳高雄農漁特產，目前訂單已破3億元。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，陳其邁力拚招商引資，拜會全球半導體先進材料大廠三井化學集團，另前往全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation，爭取投資高雄。

此外，為衝刺高雄觀光，陳其邁也前往友好城市熊本縣及熊本市，幫熊本熊驚喜慶生，並讓高雄熊與熊本熊「雙熊同框」。除代表雙熊友誼，也象徵高雄與熊本台日情誼長存；未來也將與日方洽談推出雙熊聯名商品。

行政暨國際處長張硯卿指出，市府十分重視與日本關係，去年由陳其邁與副市長羅達生2度訪問日本東京，這次出訪尋求與日本建立產業、物產、觀光、教育往來，落實既有友好城市實質合作、加強開拓與國際城市友好關係。

熊本熊 日本 陳其邁 半導體

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