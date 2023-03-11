澎湖市區造林添綠意 植樹活動種下600多棵苗木

屏東林管處與澎湖縣政府配合植樹月舉辦「森活圈踏進都巿林」植樹活動，600多名民眾今天在馬公重光社區種下600多棵羅漢松等苗木，為市區造林添綠意。

「森活圈踏進都巿林」植樹活動，今天在澎湖消防局後方空地舉行，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、屏東林管處長楊瑞芬、觀光局澎管處長許宗民等人及社區民眾，合力在馬公重光社區園區種下蘭嶼羅漢松、台灣海桐、厚葉王斑木、樹青、苦林盤等近10種適合澎湖環境的600餘棵苗木。

陳光復表示，植樹造林可減少碳排放，調節氣溫，一棵種植20年的林木樹蔭，可降低相當於1.5噸冷氣的降溫效應，感謝林務單位選在重光社區附近植樹，一來剷除外來入侵的銀合歡，也讓整體環境成為人與生物都能安心的「森活圈」。

楊瑞芬表示，今年植樹活動由以往的海邊或海岸線，移回市區，感謝澎湖縣政府與社區民眾等公私協力，修補破碎的林木棲地植樹，「種樹一天，護樹一輩子」一起來營造都市林。

屏東林管處表示，林務局自81年的造林工作隊進駐協助協合作造林迄今，澎湖境內造林面積達2254.53公頃，其中林務局有1856公頃，澎湖縣政府也有400公頃，佔全澎湖總面積的17.77%，讓澎湖從過去的「吃沙配飯」，到今天變成綠意盎然。

活動現場還準備苗木2000株，分送給在場民眾，盼以行動多種樹，綠美化家園。