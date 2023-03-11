有夢就去追莫讓人生留遺憾 32不老騎士展開環島送愛旅程

32位平均75歲的不老騎士響應弘道老人福利基金會「不老騎士-為愛千里」，展開為期10天、1106公里挑戰自我、送餐傳遞正能量的環島送愛旅程，第3天抵達屏東縣潮州鎮檨仔社區據點，參與社區老人共餐、送餐服務；其中，抗癌成功的76歲呂國輝、患僵直性脊椎炎的69歲陳成富，在歷經疫情和身體病痛的無常後，開心圓了未竟的環島夢，還以自身實例鼓舞更多老人。

弘道老人福利基金會屏東服務處長陳峙瑋說，歷經疫情無常後，許多老人更珍惜圓夢機會，並持續結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」，今年報名的長者多達70多位，最後依圓夢動機錄取32位，是歷年來最多一次，其中有6成是來自兒女的支持報名，甚至陪伴面試、培訓以及出發前的陪騎練習，希望能幫助父母無憾、完成夢想。

他說，15年前不老騎士的誕生，是許多人不相信長輩有能力可以環島追夢，但看到一屆又一屆的不老騎士以過人的勇氣與毅力翻轉世人印象，現在更看到「夢想」成為代間最熱血與溫暖的橋樑，越來越多的兒女用行動支持父母追夢，甚至請長假，以陪同家屬身份隨行，一路帶給父母更多依靠與勇氣，活動結合公益，更成為親子最難以忘懷的旅程。

住高雄的76歲呂國輝阿公，用自身抗癌成功的心路歷程，鼓勵社區老人說，3年前健康檢查時，意外發現罹患肺腺癌，還好及早發現及早治療，但過程讓他深刻感受到，人生可能就此停住，抗癌成功後，最大的改變就是把握機會，及時完成夢想，治療康復後，第一件事就是報名空中大學，彌補年輕時沒有拿到大學畢業證書的遺憾，第二件事就是報名不老騎士，完成機車環島的夢想，現在更每天慢跑來維持體力與健康。

今年不老騎士中，最高齡女性80歲陳阿賀，曾有過機車環島夢，但一輩子為家庭付出，沒有同齡朋友能一起圓夢，促成這次報名動機是去年的一場車禍，喜歡和兒子一起騎自行車的她，去年騎車時遭後方車輛追撞左膝骨折，只能先停騎休養，很擔心會快速退化，在女兒鼓勵下，決定挑戰機車環島圓夢，每天看肌耐力訓練影片練習，女兒看媽媽沒有足夠自信心完成環島，也請假全程陪伴媽媽圓夢。