屏東潮州超迷你機車待轉區 網友笑可列入金氏世界紀錄

屏東縣潮州鎮地方社群平台今早PO出一張機車兩段式左轉待轉區「奇葩」照片，網友看了傻眼，因這個超迷你的待轉區長約1公尺、寬30公分，格子空間根本容納不了停等機車，笑稱「可列入金氏世界紀錄最窄的機車待轉區」、「是用立可白塗抹的停等區？」、「不知是哪位天才設計的」；有網友查出，就在公路總局第3區養護工程處潮州工務段門口旁路口。

3工處潮州工務段說，門口機車待區因路肩太小，才將待轉區格子標線縮小，潮州工務段為友善改善路口待轉區空間，今年已規畫拆除路側鋼版護欄及水溝加蓋，以增加機車待轉臨停空間，再重新劃設機車待轉區；為配合屏東交通隊號誌遷移施工期程，工務段昨天已進場改善，已先將標線磨除，今天開始辦理側溝鋼板護欄移除及水溝加蓋工作，預計20日改善完成。