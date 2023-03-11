快訊

經典賽／中國氣力放盡7局遭澳扣倒 本屆第一隊淘汰出局

40多歲女打AZ疫苗後8天發燒頭痛 引發血栓獲賠60萬救濟金

連3天跌破萬例 今本土+8444、估未來1周不超過9千例

屏東潮州超迷你機車待轉區 網友笑可列入金氏世界紀錄

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮地方社群平台今早PO出一張機車兩段式左轉待轉區「奇葩」照片，這個超迷你的待轉區長約1公尺、寬30公分，被笑「可列入金氏世界紀錄最窄的機車待轉區」。記者潘欣中／翻攝
屏東縣潮州鎮地方社群平台今早PO出一張機車兩段式左轉待轉區「奇葩」照片，這個超迷你的待轉區長約1公尺、寬30公分，被笑「可列入金氏世界紀錄最窄的機車待轉區」。記者潘欣中／翻攝

屏東縣潮州鎮地方社群平台今早PO出一張機車兩段式左轉待轉區「奇葩」照片，網友看了傻眼，因這個超迷你的待轉區長約1公尺、寬30公分，格子空間根本容納不了停等機車，笑稱「可列入金氏世界紀錄最窄的機車待轉區」、「是用立可白塗抹的停等區？」、「不知是哪位天才設計的」；有網友查出，就在公路總局第3區養護工程處潮州工務段門口旁路口。

3工處潮州工務段說，門口機車待區因路肩太小，才將待轉區格子標線縮小，潮州工務段為友善改善路口待轉區空間，今年已規畫拆除路側鋼版護欄及水溝加蓋，以增加機車待轉臨停空間，再重新劃設機車待轉區；為配合屏東交通隊號誌遷移施工期程，工務段昨天已進場改善，已先將標線磨除，今天開始辦理側溝鋼板護欄移除及水溝加蓋工作，預計20日改善完成。

屏東縣

延伸閱讀

斥資24億建國際A級棒球場 屏東新棒球場拚3年後啟用

高雄市水情嚴重吃緊 跨溪引屏東地下水解危

東京國際食品展參展 屏東館可望創下數10億元效益

屏東校園莫德納次世代疫苗開打 安心脫口罩學習

相關新聞

高雄YouBike2.0使用率高 市區人車爭道

高雄市YouBike2.0每月逾110萬使用人次，最新滿意度調查達97.6％，其中有37.8％的機車族及13.5％汽車族...

有夢就去追莫讓人生留遺憾 32不老騎士展開環島送愛旅程

32位平均75歲的不老騎士響應弘道老人福利基金會「不老騎士-為愛千里」，展開為期10天、1106公里挑戰自我、送餐傳遞正...

睽違1個月 貨船抵馬祖莒光紓解民生物資需求

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問表示，睽違1個月，貨船今天運載相關物資，紓解馬祖莒光鄉民物資缺貨困境，也希望提高貨運班次...

屏東潮州超迷你機車待轉區 網友笑可列入金氏世界紀錄

屏東縣潮州鎮地方社群平台今早PO出一張機車兩段式左轉待轉區「奇葩」照片，網友看了傻眼，因這個超迷你的待轉區長約1公尺、寬...

救水情！ 南水局自屏東拉7.6公里「銀色巨龍」到高雄送水

南部水情拉警報，高雄3月8日起實施夜間減壓供水，日省8萬噸用水，希望撐到4月底，但南區水資源局未雨綢繆，3月起自屏東搭建...

陳福海視察賢厝村建設 強調財政吃緊錢要花在刀口上

金城鎮賢厝村緊鄰金城，也是小三通旅客在尚義機場與水頭碼頭往返間途經之地，金門縣長陳福海今天走訪視察賢厝村里建設工作，他強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦