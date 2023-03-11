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救水情！ 南水局自屏東拉7.6公里「銀色巨龍」到高雄送水

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄水情嚴重吃緊，水利署南區水資源局將首度用屏東加工區現有11口井的地下水，支援高雄每天3.6萬噸民生用水，洽高屏溪畔的輸水管工程預定下月底完工。圖／民眾提供
高雄水情嚴重吃緊，水利署南區水資源局將首度用屏東加工區現有11口井的地下水，支援高雄每天3.6萬噸民生用水，洽高屏溪畔的輸水管工程預定下月底完工。圖／民眾提供

南部水情拉警報，高雄3月8日起實施夜間減壓供水，日省8萬噸用水，希望撐到4月底，但南區水資源局未雨綢繆，3月起自屏東搭建水管至高雄大樹高屏溪攔河堰，這條長達7.6公里的「銀色巨龍」將日送3.6萬噸民生用水，解決高雄缺水危機。

高雄水情進入黃色燈號，供應原水的高屏溪川流量也持續下探，至昨日每秒僅6.3立方公尺，逼近2021年3.8CMS最低值。因應缺水問題，3月8日起開始實施減壓供水，可望至少撐到4月底。

不過南水局憂心無以銜接梅雨季，仍持續開發新水源，更破天荒調用屏東加工區現有11口井的地下水跨溪支援高雄，目前趕工搭建輸水管線，大型鋼製水管會從高屏大橋旁沿高屏溪畔向北延伸，送入位在高雄大樹區的高屏溪攔河堰等待抽用。

台水公司第七區管理處經理邱憲龍表示，據水利署規畫，高雄目前用水到4月底應沒問題，但4月過後到梅雨到來尚有一段時日，若沒有新水源補注，光靠現有的水源撐場，水情可能更加嚴峻。

邱憲龍說，高雄與台南的水源是聯合調度，先前長期支援南化水庫每天5萬到20萬噸不等的用水先蓄存下來，高雄市水源不足時再由南化水庫反送，3月起高雄已暫停送水到台南，並鼓勵民眾落實節水，共度難關。

邱憲龍表示，屏東縣地下水源豐沛，單日用水量約20至21萬噸，加上牡丹水庫水情尚好，暫無缺水疑慮，因此在南水局規畫下，將就近供應大高雄用水，不希望高雄淪到分區供水地步。

南化水庫 高屏溪 屏東縣

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