陳福海視察賢厝村建設 強調財政吃緊錢要花在刀口上
金城鎮賢厝村緊鄰金城，也是小三通旅客在尚義機場與水頭碼頭往返間途經之地，金門縣長陳福海今天走訪視察賢厝村里建設工作，他強調，將積極爭取中央預算把貫通西海路與環島南路的1-1道路第二階段工程繼續推動，減少未來小三通車流量頻繁穿越賢厝村帶來的交通問題。
今日上午陳福海在參與賢庵里重要廟宇泰安宮醮慶後，隨即在金城鎮長李誠智、賢庵里長顏士強、泰安宮主委盧清棧、村莊耆老盧懷琪、盧連城以及民政處長陳世保、縣府秘書盧根陣等人陪同下走訪村莊視察目前興建中的基層建設。
對於目前各鄉鎮村里的建設，陳福海表示，此時縣府財政狀況不容樂觀，但是對必要性的需求且能夠提供鄉親福祉的建設我們一定不會省，陳福海提醒縣府同仁，對於工程規劃要更嚴謹檢視，避免縫縫補補、處處追加，造成資源與時間的浪費。
對於一處正在興建中的多功能休憩平台緊鄰村里風水池，他也特別要求業管單位要注意未來污水截流以及周圍林樹保護等工作。
由於陳福海在上一任縣長任內動土興建的1-1計畫道路前端連接水頭商港的金豐路已在今年初啟用，此刻在疫情退溫小三通常態化重啟的當下，另一端連接西海路與環島南路的項目能否貫穿聯通，也是陳福海此次重返縣府就職後就列為重點推動的工作。
陳福海也向鄉里民眾表示，將會持續爭取中央資源以及地方民意支持，儘速以金豐路的模式來完成上述道路工程，藉以完善海空要道的串連，同時也讓賢庵村里有更適宜的住居環境。
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