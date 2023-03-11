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斥資24億建國際A級棒球場 屏東新棒球場拚3年後啟用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
現有屏東縣立棒球場設施老舊，連座位都沒有，球迷要自己帶墊子，最後一場職棒賽已是6年前的往事。圖／民眾提供
現有屏東縣立棒球場設施老舊，連座位都沒有，球迷要自己帶墊子，最後一場職棒賽已是6年前的往事。圖／民眾提供

屏東縣立棒球場使用超過40年，因球場設施老舊，職棒賽事難在屏東開打，為重振屏東棒球榮耀，縣府規畫在高鐵六塊厝特定區，斥資24.1億元興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，縣府定31日招標，採統包案執行，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事；老球迷擔心給人滿滿回憶的現有球場未來會拆除，縣府表示，它仍保留做屏東紅尾成棒隊的訓練和比賽基地。

縣府規畫在六塊厝運動休閒園區興建現代化國際級棒球場，去年受疫情影響，人工及原物料上漲，3次發包都流標，前行政院長蘇貞昌得知後再增加補助經費，興建經費從22億餘元提高到24.1億元，觀眾容納數從1萬人增加到1.5萬人，將打造為國際A級球場。

有球迷認為屏東六塊厝球場距職棒場地高雄市澄清湖棒球場不遠，且位處郊區，對未來性不看好；縣府體育發展中心表示，新棒球場完工後將採OT方式委外經營，屏東氣候溫和、少雨，適合球隊的訓練和比賽，日、韓等國職棒隊常在冬季到屏東移訓，新的球場更符合比賽需求，交通方面有公路及鐵路可到達，未來高鐵六塊厝通車完成，交通將更便利，可吸引職棒和國際大型球賽到屏東舉辦。 ，

現有縣立棒球場位於屏東市棒球路，黃姓老球迷說，中華職棒元年就啟用，曾是中職最難挑戰的全壘打牆，因設施老舊，連座位都沒有，要自己帶墊子，最後一場職棒賽已是6年前的往事，屏東球迷都要到高雄看職棒球賽，這座距市區近、帶給球迷滿滿回憶的球場，不能因新球場啟用而走入歷史，可做訓練、比賽基地並結合在地棒球文化；縣府表示，它仍保留做屏東紅尾成棒隊的訓練和比賽基地，無改做他用計畫

屏東縣政府規畫在高鐵六塊厝特定區興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，31日招標，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府規畫在高鐵六塊厝特定區興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，31日招標，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府規畫在高鐵六塊厝特定區興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，31日招標，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府規畫在高鐵六塊厝特定區興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，31日招標，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府規畫在高鐵六塊厝特定區興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，31日招標，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府規畫在高鐵六塊厝特定區興建可容1.5萬人的國際A級棒球場，31日招標，工期3年，完工後委外經營，引進職棒賽事。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 高鐵 疫情

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