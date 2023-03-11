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優化公車候車環境 高市再增55處太陽能電子紙智慧站牌

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市交通局今年將再增55處太陽能電子紙智慧站牌，提升公車候車環境。記者蔡容喬/攝影
高雄市交通局今年將再增55處太陽能電子紙智慧站牌，提升公車候車環境。記者蔡容喬/攝影

為提升民眾候車品質，高雄市去年導入20座太陽能電子紙智慧型站牌，設於腹地不足及不易申請用電的公車站牌，今年預計繼續建置55處太陽能電子紙站牌，並新增招呼燈功能，提醒公車司機有民眾候車，兼具省電、綠能及智慧等特性。

交通局表示，高雄日照充足，111年在大寮、旗山、路竹及林園等20處無充足空間設置候車亭的站位，設置太陽能電子紙智慧型站牌，提供即時公車動態資訊，沒有日照情況下也能連續運作20天，改善過去必須等候市電送電問題。

今年度交通局將再增加55處，包括20支太陽能電子紙智慧型站牌，及35處附掛式太陽能電子紙智慧型站牌，新站牌型式更簡約、所需腹地空間更小、加粗放大路線圖字體，並新增招呼燈功能，公車司機更易辨識民眾候車，民眾搭乘公車更加智慧、友善。

交通局表示，太陽能電子紙智慧型站牌與一般LED智慧站牌不同，採用電子紙顯示技術，可如紙張一般閱讀，在陽光下仍清晰可見，且最多可顯示20條路線，減少站牌數量，方便民眾查閱公車即時到站資訊。交通局並配合公車站空間設置座椅，提供民眾智慧、節能、舒適的候車環境。

高雄市交通局今年將再增55處太陽能電子紙智慧站牌，提升公車候車環境。圖/高雄市交通局提供
高雄市交通局今年將再增55處太陽能電子紙智慧站牌，提升公車候車環境。圖/高雄市交通局提供

高雄市 省電

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