影･響 台灣Ⅱ草地音樂會今晚登場 向百部電影致敬
「影･響 台灣Ⅱ」草地音樂會今、明兩天晚上7點將在高美館草坡演出，邀范逸臣、李千娜、林生祥、楊大正、陳明章、蘇婭、文香及世紀合唱團演唱，向台灣電影致敬。
高雄草地音樂會第2發今晚登場，由眾歌手演繹經典電影主題曲，高雄市文化局邀李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸及柯智豪等大師重新編曲，精選「孤味」、「綠島小夜曲」、「酒干倘賣無」、「媽媽請妳也保重」、「亞細亞的孤兒」、「戀戀風塵」及「刻在我心底的名字」、「不能說的秘密」等53首電影曲目。
文化局長王文翠説，郭南宏、吳念真、林生祥、朱延平、魏德聖、王小棣、柯智豪、瞿友寧等影界人士也拍影片向樂迷推薦經典旋律。
國家影視聽中心董事長藍祖蔚表示， 100年、100部台灣電影草地音樂會票券持續熱售，本屆比起2016年首集「影･響 台灣」50年50部影片加倍升級，集結各年代珍貴影片，搭配楊智欽指揮的高雄市交響樂團，將讓觀眾重拾感動。
已購票樂迷，可於傍晚5點半進場，高市文化局表示，民眾可搭輕軌直達C21「美術館站」進場，現場開放自由飲食，欲購票民眾可上OPENTIX，或上臉書「高雄春天藝術節」FB+IG或春藝官網查詢。
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