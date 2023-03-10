「記疫猶新2.0」防疫郵票高雄展出 醫護感動郵政博物館
新冠肺炎隨著多次變種趨向「流感化」，室內口罩令解封，國內從逐步走向與病毒共存的後疫情時代，中華郵政公司今天再度攜手高雄醫學大學舉辦為期近半年的「記疫猶新2.0」防疫郵票展 ，展出102個國家總計145套COVID-19主題郵票。
「防疫郵票，可看出世界各國的重點防疫。」中華郵政公司董事長吳宏謀指出，2019年全球爆發新冠肺炎疫情，全球無論在人文教育、醫護關懷都在同一陣線付出心力。回顧這三年，台灣不僅在防疫上達成佳績，高雄市政府副秘書長張家興表示，中華郵政公司與國際接軌並進，推出「團結防疫戰勝病毒郵票」也相當值得國內集郵者珍藏。
「原來郵票可以呈現生活面向的各樣主題」高雄市立大同醫院護理師江慈慧表示，她相當驚艷看見今天特展中各國呈現的防疫面向，尤其近三年來深刻艱辛的防疫過程，讓她感觸良多；而同行的另名該院護理師陳怡帆則表示，醫護人員心理生理都承受極大的壓力，看完展覽後，好似過去的努力能受人紀念鼓勵。
郵政博物館長曾麗妙指出，「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」由高雄醫學大學人文與藝術教育中心馬睿平老師策畫，藉此傳遞全球一體的防疫訴求與人文關懷，前年底在郵政博物館台北館已先展過一次，今年再增加33個國家組，除增加可看性，更要讓民眾對疫情有更深瞭解與記「疫」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言