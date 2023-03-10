「記疫猶新2.0」防疫郵票高雄展出 醫護感動郵政博物館

新冠肺炎隨著多次變種趨向「流感化」，室內口罩令解封，國內從逐步走向與病毒共存的後疫情時代，中華郵政公司今天再度攜手高雄醫學大學舉辦為期近半年的「記疫猶新2.0」防疫郵票展 ，展出102個國家總計145套COVID-19主題郵票。

「防疫郵票，可看出世界各國的重點防疫。」中華郵政公司董事長吳宏謀指出，2019年全球爆發新冠肺炎疫情，全球無論在人文教育、醫護關懷都在同一陣線付出心力。回顧這三年，台灣不僅在防疫上達成佳績，高雄市政府副秘書長張家興表示，中華郵政公司與國際接軌並進，推出「團結防疫戰勝病毒郵票」也相當值得國內集郵者珍藏。

「原來郵票可以呈現生活面向的各樣主題」高雄市立大同醫院護理師江慈慧表示，她相當驚艷看見今天特展中各國呈現的防疫面向，尤其近三年來深刻艱辛的防疫過程，讓她感觸良多；而同行的另名該院護理師陳怡帆則表示，醫護人員心理生理都承受極大的壓力，看完展覽後，好似過去的努力能受人紀念鼓勵。