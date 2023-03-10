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「記疫猶新2.0」防疫郵票高雄展出 醫護感動郵政博物館

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
醫護人員參訪郵政博物館高雄館防疫郵票特展。記者古和純／攝影
醫護人員參訪郵政博物館高雄館防疫郵票特展。記者古和純／攝影

新冠肺炎隨著多次變種趨向「流感化」，室內口罩令解封，國內從逐步走向與病毒共存的後疫情時代，中華郵政公司今天再度攜手高雄醫學大學舉辦為期近半年的「記疫猶新2.0」防疫郵票展 ，展出102個國家總計145套COVID-19主題郵票。

「防疫郵票，可看出世界各國的重點防疫。」中華郵政公司董事長吳宏謀指出，2019年全球爆發新冠肺炎疫情，全球無論在人文教育、醫護關懷都在同一陣線付出心力。回顧這三年，台灣不僅在防疫上達成佳績，高雄市政府副秘書長張家興表示，中華郵政公司與國際接軌並進，推出「團結防疫戰勝病毒郵票」也相當值得國內集郵者珍藏。

「原來郵票可以呈現生活面向的各樣主題」高雄市立大同醫院護理師江慈慧表示，她相當驚艷看見今天特展中各國呈現的防疫面向，尤其近三年來深刻艱辛的防疫過程，讓她感觸良多；而同行的另名該院護理師陳怡帆則表示，醫護人員心理生理都承受極大的壓力，看完展覽後，好似過去的努力能受人紀念鼓勵。

郵政博物館長曾麗妙指出，「記疫郵新2.0：COVID-19防疫郵票特展」由高雄醫學大學人文與藝術教育中心馬睿平老師策畫，藉此傳遞全球一體的防疫訴求與人文關懷，前年底在郵政博物館台北館已先展過一次，今年再增加33個國家組，除增加可看性，更要讓民眾對疫情有更深瞭解與記「疫」。

馬來西亞藝術家設計防疫郵票，已拼貼圖呈現防疫第一線人員。記者古和純／攝影
馬來西亞藝術家設計防疫郵票，已拼貼圖呈現防疫第一線人員。記者古和純／攝影
醫護人員在幾米防疫郵票大圖前合影。記者古和純／攝影
醫護人員在幾米防疫郵票大圖前合影。記者古和純／攝影
防疫郵票特展展出各國在防疫上的重點努力。記者古和純／攝影
防疫郵票特展展出各國在防疫上的重點努力。記者古和純／攝影
防疫郵票特展總計展出145套主題郵票。記者古和純／攝影
防疫郵票特展總計展出145套主題郵票。記者古和純／攝影

新冠肺炎 疫情 中華郵政

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