馬祖航運新時代來臨 王忠銘到基隆迎接新臺馬輪

新臺馬輪來了！在日本建造的新臺馬輪，今天下午順利抵達基隆港，連江縣長王忠銘與立委陳雪生等人特別到基隆港一同歡迎著新臺馬輪的到來，看著船飄揚的中華民國國旗、連江縣縣旗、全港通公司旗，象徵著這艘船舶已經完成交接，大家都相當欣喜。

包括交通部航港副局長劉志鴻、北部航務中心主任張德義、全港通航業總經理蔡宗勳、基隆港務公司總經理高傳凱總經理、基隆港務警察總隊總隊長林溫柔等人，一同迎接新臺馬輪。

據了解，新臺馬輪從日本到台灣，經歷了航程 760 海浬，以速度 16.5 節，航行共花了 48 小時，在今天下午4時抵達基隆港。這艘船，是台灣航運界營運的典範，不論是制度、法規、擘劃、設計、管理，各個環節都是我國航運史的突破。

在日本建造的新臺馬輪，也是我國首艘配有完善的無障礙設施，如無障礙廁所、通道、扶手點字引導系統、輪椅區座位、床鋪等設施，符合「客船無障礙設施及設備規範」的駛上駛下客貨兩用輪，另外還設有免治馬桶裝設，已經性別友善廁所，都是先進配備的象徵。

新臺馬輪採最有利標評選，決標給全港通航業公司後，由全港通與日本兼松、三浦造船簽定造船合約，委由三浦團隊進行設計及建造，並在去年8月由 劉增應前縣長舉行命名暨下水典禮，擲瓶後順利下水成功，後續進行內外部裝潢施工、系統測試、海上公試，而到今日，順利駛回到基隆港，後續也要辦理首航典禮，正式加入馬祖海上交通運輸行列。

新臺馬輪全長 101.5 米、總噸數 5,400 噸、載客量 642 人，為確保船速並力求節能減碳，特執行水槽試驗、進行船型開發，並採多系統省電空調，分設六套熱泵 (Heatpump) 系統供應，可互相備援，更搭配 11 套全熱交換機，以維持室內空氣品質，必要時，可方便人員分艙分流作業。