東京國際食品展參展 屏東館可望創下數10億元效益

亞洲最大食品展「東京國際食品展」7日開幕為期4天今閉幕，開展首日屏東參展廠商陸續傳捷報，屏東好物進軍日本市場，詢問熱度高，屏東縣政府初步統計，此次參展後續整體經濟效益可望達數10億元，一舉突破2019年的展銷，整體成果豐碩。

領軍參展的屏東縣長周春米說，全球受疫情影響，台灣睽違3年再度重返東京食品展，向通路商、貿易商、批發採購業者介紹推薦自己的產品，期望透過東京國際食品展平台，將屏東出產的農漁畜牧、加工食品等屏東好物，成功打入日本市場，站上國際舞台。

周春米說，根據以往參展經驗，會場中積極洽談買主，有機會發展進一步合作，後續實質效益值得期待，縣府團隊會繼續協助廠商，持續在各大展覽中露出行銷，開拓商品能見度。

屏東縣政府統計，東京國際食品展為期4天，包括栗煬國際公司的「冷凍石斑魚切片」產品成功打入日本市場，「日本藏壽司」將採購屏東石斑魚，同時與日本超市談定合作，未來石斑魚片、湯頭、甲魚等漁產系列產品確定將出口日本，上架日本超市；義香食品加工廠的芝麻醬、麻油系列產品與日本貿易商合作，進軍日本，讓更多人看見屏東芝麻加工品；健康樂活生醫的「常溫珍珠」系列產品也將與日本貿易商合作，將台灣產出的珍珠帶入日本通路，屏東好物深受日本及國際買主的喜愛，整體詢問度相當熱絡。

屏東參展的各大廠商也吸引許多知名大廠、通路商、貿易商到屏東館洽談，包括日本超市AEON及三菱食品株式會社對六堆釀興業醬油系列商品非常有興趣；金利食安的水果果汁飲品引起日本超市AEON的詢問。