東京國際食品展參展 屏東館可望創下數10億元效益
亞洲最大食品展「東京國際食品展」7日開幕為期4天今閉幕，開展首日屏東參展廠商陸續傳捷報，屏東好物進軍日本市場，詢問熱度高，屏東縣政府初步統計，此次參展後續整體經濟效益可望達數10億元，一舉突破2019年的展銷，整體成果豐碩。
領軍參展的屏東縣長周春米說，全球受疫情影響，台灣睽違3年再度重返東京食品展，向通路商、貿易商、批發採購業者介紹推薦自己的產品，期望透過東京國際食品展平台，將屏東出產的農漁畜牧、加工食品等屏東好物，成功打入日本市場，站上國際舞台。
周春米說，根據以往參展經驗，會場中積極洽談買主，有機會發展進一步合作，後續實質效益值得期待，縣府團隊會繼續協助廠商，持續在各大展覽中露出行銷，開拓商品能見度。
屏東縣政府統計，東京國際食品展為期4天，包括栗煬國際公司的「冷凍石斑魚切片」產品成功打入日本市場，「日本藏壽司」將採購屏東石斑魚，同時與日本超市談定合作，未來石斑魚片、湯頭、甲魚等漁產系列產品確定將出口日本，上架日本超市；義香食品加工廠的芝麻醬、麻油系列產品與日本貿易商合作，進軍日本，讓更多人看見屏東芝麻加工品；健康樂活生醫的「常溫珍珠」系列產品也將與日本貿易商合作，將台灣產出的珍珠帶入日本通路，屏東好物深受日本及國際買主的喜愛，整體詢問度相當熱絡。
屏東參展的各大廠商也吸引許多知名大廠、通路商、貿易商到屏東館洽談，包括日本超市AEON及三菱食品株式會社對六堆釀興業醬油系列商品非常有興趣；金利食安的水果果汁飲品引起日本超市AEON的詢問。
澳洲COSTCO則是對大鵰生技的天味料理米酒產品有興趣；健翔興業的鹼性離子水受大陸蒙牛集團的詢問與商洽；日本爭鮮集團、芝本產業株式會社、MFC株式會社對御田食品的滴雞精與醬料包系列產品有高度的興趣，峰漁的漁產品也有日本通路商前來洽談；農畜產品方面浤良食品的皮蛋與鹹熟蛋受日本超市成城食井及誠品生活日本橋的詢問；豐誠冷凍食品的彩色珍珠系列商品則是有Genky超市及日協食品前往洽談，為屏東縣帶來更高的經濟效益。
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