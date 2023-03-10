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清明連假台金航線 3月12日起調查機位需求

中央社／ 金門縣10日電

金門縣政府今天表示，12日起連續5天，調查民眾清明節連假未訂妥機位需求，將據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，讓民眾能順利往返台灣、金門。

清明5天連假為4月1日到5日，3月31日至4月6日為台金航線管制期間。縣府今天發布新聞稿表示，民航局已前後規畫2波台金航線正班機及加班機；為了讓民眾順利返金祭祖，縣府將於3月12日起連續5天，調查民眾未訂妥機位需求，如達到一定數量，將據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機。

縣府觀光處說明，3月12日至16日調查台金5條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區撥1999，外縣市撥0800-318823）協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/

縣府提醒民眾，這次調查並非「訂位系統」，縣府將統計民眾需求，以便彙整向民航局協調爭取運能。

觀光處指出，各航空公司清明管制期間尖峰時段31日至4月3日台灣出發往金門方向，以及年4月3日至6日金門出發往台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，方便有限的空運資源獲得更有效的利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾權益。

金門 民航局 加班

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