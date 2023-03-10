影／金門植樹節活動 用水寶盆種下2800株樹苗

金門縣林務所攜手慈心基金會今天再度舉辦植樹節活動，邀請各界一起來種樹，共種下2800株樹苗，金門縣長陳福海在致詞時表示，下次希望更改過往植樹造林的活動模式，不單是找一個地點來種，而是選定日期，全民一起來種樹。

植樹節活動今天在金湖鎮西埔村周邊造林地舉行，今年選定的區域，原為天然下種之木麻黃林，因颱風、乾旱影響，樹木毀損嚴重，經過林務所重新梳理約二點四公頃的造林地，並選用金門原生樹種，輔以1400個「水寶盆」供水管理，以提高苗木存活率，進而營造出在地多元林相及生態環境。

植樹活動由陳福海主持，包括金門防衛指揮部參謀長李其桓、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙、福建金門地方檢察署檢察長郭景東、慈心有機農業發展基金會種樹專案總監程禮怡、金湖鎮長陳文顧等人共同參與。

陳福海表示，明年的植樹節活動可以調整規劃，找出共識選定特定日期，透過各活動中心、社區發展協會、公益團體或是學校單位，由林務所提供植栽樹種，由點擴及面。希望未來林務所同仁不用在為了植樹節活動如此辛勞，而是成為提供專業協助、適合樹種的單位，邀請大家一起來種樹，讓金門各角落都是花園美景。

程禮怡表示，與金門縣林務所一起在大小金各處種植了4500餘株的樹木，她很欣慰不論是社區或是海岸邊，所植的樹木成長狀況都很好，她說，像斗門社區2年前所種的樹，原來僅30多公分，目前已經成長到5米高，成為斗門社區居民最視為珍寶的樹林。未來也希望這些樹木都能夠成為綠色風獅爺，一起來守護金門這塊土地。

程禮怡說，近期也將金門的造林經驗，帶到蒙古的沙漠區，把金門造林的成就分享到海外，至於未來金門加強造林的需求，該基金會也會帶著水寶盆一同響應造林，將金門打造成鳥語花香的島嶼。