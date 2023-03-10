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影／金門植樹節活動 用水寶盆種下2800株樹苗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的植樹節活動今天盛大舉行，包括金門縣長陳福海、金門防衛指揮部參謀長李其桓、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙、福建金門地方檢察署檢察長郭景東等人一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
金門的植樹節活動今天盛大舉行，包括金門縣長陳福海、金門防衛指揮部參謀長李其桓、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙、福建金門地方檢察署檢察長郭景東等人一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影

金門縣林務所攜手慈心基金會今天再度舉辦植樹節活動，邀請各界一起來種樹，共種下2800株樹苗，金門縣長陳福海在致詞時表示，下次希望更改過往植樹造林的活動模式，不單是找一個地點來種，而是選定日期，全民一起來種樹。

植樹節活動今天在金湖鎮西埔村周邊造林地舉行，今年選定的區域，原為天然下種之木麻黃林，因颱風、乾旱影響，樹木毀損嚴重，經過林務所重新梳理約二點四公頃的造林地，並選用金門原生樹種，輔以1400個「水寶盆」供水管理，以提高苗木存活率，進而營造出在地多元林相及生態環境。

植樹活動由陳福海主持，包括金門防衛指揮部參謀長李其桓、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙、福建金門地方檢察署檢察長郭景東、慈心有機農業發展基金會種樹專案總監程禮怡、金湖鎮長陳文顧等人共同參與。

陳福海表示，明年的植樹節活動可以調整規劃，找出共識選定特定日期，透過各活動中心、社區發展協會、公益團體或是學校單位，由林務所提供植栽樹種，由點擴及面。希望未來林務所同仁不用在為了植樹節活動如此辛勞，而是成為提供專業協助、適合樹種的單位，邀請大家一起來種樹，讓金門各角落都是花園美景。

程禮怡表示，與金門縣林務所一起在大小金各處種植了4500餘株的樹木，她很欣慰不論是社區或是海岸邊，所植的樹木成長狀況都很好，她說，像斗門社區2年前所種的樹，原來僅30多公分，目前已經成長到5米高，成為斗門社區居民最視為珍寶的樹林。未來也希望這些樹木都能夠成為綠色風獅爺，一起來守護金門這塊土地。

程禮怡說，近期也將金門的造林經驗，帶到蒙古的沙漠區，把金門造林的成就分享到海外，至於未來金門加強造林的需求，該基金會也會帶著水寶盆一同響應造林，將金門打造成鳥語花香的島嶼。

林務所長鄭向廷補充說明，此次種下的樹木，後續林務所會接續進行澆灌、除草及修剪、補植等撫育作業，讓小樹苗方茁壯成林。金門目前已有近6000公頃的土地上種有樹木，但經過乾旱、颱風、火燒及外來種入侵，許多森林狀況不佳，亟需進行林相更新，未來林務所將會排定優先順序進行造林，也配合社區植樹需求培育樹苗，提升多元林木功能，讓民眾與社區親近森林、愛護森林。

金門縣長陳福海在致詞時表示，下次希望更改過往植樹造林的活動模式，希望不單是找一個地點來種，而是選定日期，全民一起來種樹。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在致詞時表示，下次希望更改過往植樹造林的活動模式，希望不單是找一個地點來種，而是選定日期，全民一起來種樹。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海與慈心有機農業發展基金會種樹專案總監程禮怡一起簽下合作造林協議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海與慈心有機農業發展基金會種樹專案總監程禮怡一起簽下合作造林協議。記者蔡家蓁／攝影
金門的植樹節活動今天邀請柏村國小、多年國小的學童一起響應，小朋友七手八腳的種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
金門的植樹節活動今天邀請柏村國小、多年國小的學童一起響應，小朋友七手八腳的種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海頒發獎狀表揚綠美化績優社區，表彰他們對社區環境營造的用心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海頒發獎狀表揚綠美化績優社區，表彰他們對社區環境營造的用心。記者蔡家蓁／攝影

金門 植樹節 陳福海

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