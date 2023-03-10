蘇清泉提當選無效 屏東地院預計3月13日宣布是否驗票

國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，提選舉無效、當選無效之訴。屏東地院今開第6次準備程序庭，原本合議庭今諭知是否驗票，但因蘇清泉這方又臨時變更勘驗投開票所清單，要重新評議，改到3月13日下午2點半宣布。

今天上午9點多，屏東地院場外聚集聲援支持者，高喊「重新驗票」，手舉「打擊黑箱」、「我要真相」牌子。蘇清泉說，此次選舉屏東投開票發生亂象，選票誤植、少拿選票、開票時間過長，除聲請部分投開票所重新驗票，希望勘驗選舉人名冊，懷疑被有心人士動過手腳。

選委會及周春米委任律師說，選舉人名冊在屏東縣選委會內會被動手腳的說法，似乎在質疑公務員拆封、修改，這種懷疑根本是無稽之談，且懷疑並非調查必要性。

屏東地院合議庭今針對蘇清泉聲請調查證據，評議結果宣示如下：

不准予勘驗選舉人名冊711本，理由如下：原告待證事實為選舉人名冊中以指印領取選票，有未經管理員或監查員蓋章證明者，而有違法領票的情事，及質疑選舉人名冊未與選票一併封箱保存恐有遭塗改的可能云云。但以指印領取選票是否經管理員及監查員2人共同蓋章證明，此一事實經原告閱覽選舉人名冊即可釐清，毋庸行勘驗程序；又查無相關法令規定選舉人名冊應與選票併同封存於一箱始為合法，另原告未釋明有何勘驗全部選舉人名冊必要，並使本院產生足以應勘驗全部選舉人名冊之大略心證，故不應准許。

法院指出，准予閱覽選舉人名冊711本，經閱覽後，認有影印需要，交由本院工作人員遮掩該頁選舉人個人基本資料後，再予影印交付原告。