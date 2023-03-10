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屏東推動海洋管理政策 連續3年考核特優

中央社／ 屏東縣10日電

屏東縣政府致力保護海洋生態環境，媒合團體認養海灘、創「海廢帶回漁獲自肥」活動，攜回海廢數量逾3萬公斤、成立潛海戰將、廣納漁船加入環保艦隊等，連續3年獲海保署考核為特優。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，持續推動海洋垃圾清理、強化污染應變、志工招募及各項海洋管理政策，民國111年成績榮獲海委會海洋保育署考核評定特優，已連續3年獲得特優佳績，海洋保護成效深獲中央肯定。

縣府表示，去年屏東發生9起海洋污染事件，其中不乏有漁船翻覆、任意傾倒或不慎排放廢油料造成港區及海域水質污染情事，與應變聯防體系處置下，以攔油索及吸油棉索有效圍堵油污，防止污染擴大，結合海巡單位查獲行為人，以海洋污染防治法重處新台幣20萬元罰鍰。

另外，行政院推動「向海致敬」政策下，縣政府及中央合作執行「定期清、立即清、緊急清」機制，執行源頭減量工作、減少海岸廢棄物，統計110至111年已清理6110噸海岸廢棄物，並媒合30處企業團體及社區認養海岸，認養長度達37.2公里，公私協力共同維護海岸清潔。

縣府表示，首創「海廢帶回漁獲自肥」活動，以兌換在地農產品及環保清潔用品為獎勵，鼓勵漁民攜回海上作業產生的廢棄物，去年攜回海洋廢棄物逾3萬1000公斤，成果相當豐碩。

在清除量能上，屏東縣政府培訓環保局員工成為潛海戰將投入淨海活動，以實際行動守護海洋，目前潛海戰將已有219名，另廣納漁船加入環保艦隊，已招募987艘。

屏東縣長周春米表示，屏東縣海岸線長達152公里，擁有豐富的海洋資源，面對日益增加的海洋垃圾及突如其來的海洋污染事件，將持續推動海洋環境管理政策，呼籲民眾一起加入海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護屏東海洋環境。

屏東縣政府 廢棄物 海洋垃圾

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