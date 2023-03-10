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2023東京食品展落幕 高雄水產品訂單直逼億元

中央社／ 高雄10日電

2023東京國際食品展今天落幕，高雄市海洋局表示，經4天現場展售活動，高雄水產品現場接單及後續訂單效益逼近新台幣1億元，成功打開國際行銷通路。

2023東京國際食品展10日在東京國際展示場落幕，高雄市海洋局今天新聞稿表示，展會4天期間約有3300多家來自各國廠商參展，吸引全球海外買主到場，高雄水產品現場接單及後續訂單效益逼近1億元，打開國際行銷通路。

海洋局說明，高雄市年漁業生產量約53萬噸，占全國總產量約55％，產值約324億元，此次為能拓展外銷市場，選定高雄市養殖生產的午仔魚，油脂豐厚、肉質細緻肥嫩，藉由東京國際食品展協助高雄漁民拓展外銷通路。

此外，台灣冷凍水產工業同業公會暨7家水產加工業者也組團設置台灣優質漁產品館參展，合作打出「高雄海味」品牌，展示的水產品也受到買家高度關注。

高雄廠商宏裕行表示，此次展覽效益豐沛，有信心將高雄水產品打入日本市場。不少業者也表示，將持續支持高雄水產品通路拓銷與國外展覽，為全球消費者提供更多更好的水產品選擇，也讓更多消費者知道高雄優質的水產品。

高雄市 東京 日本

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