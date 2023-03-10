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平衡東西半島 陳福海將在中正公園建全民共融公園

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海昨邀約金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處等相關人員前往太湖中正公園進行勘察。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海昨邀約金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處等相關人員前往太湖中正公園進行勘察。記者蔡家蓁／攝影

為區域均衡發展，金門縣長陳福海打算在東半島建立一處全民共融公園場域，陳福海昨邀請相關人員前往太湖中正公園進行勘察，提出串聯大、小太湖水岸廊帶與整合國家公園周邊景點之規畫願景，朝向打造友善、安全且符合全民共享的公園式遊戲場的目標進行努力。

包括金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處、教育處及工務處等相關人員也一起參與會勘，陳福海在現勘中表示，烈嶼習山湖公園已經建置完成，提供金西(烈嶼)地區一處特色遊憩空間，為區域均衡發展，東半島地區亦應著手建立一處全民共融公園場域。

他說，經多次走訪多處可能場址後，評估中正公園至昇恆昌區段之綠帶廊帶位於金湖大、小太湖周邊，具生態景觀豐富性，且鄰近市鎮具交通休憩之便利性，可以以此綠色廊帶為核心，結合大小太湖與國家公園周邊景點，以整體空間規劃為思維打造東半島之共融遊憩公園，提供適合各族群鄉親及遊客，不管在運動休閒、親子互動、生態景觀等多種功能的遊憩場所，同時也能結合周邊景點，建構觀光休閒旅遊帶。

陳福海也強調，共融式公園規劃應更重視特殊族群的使用性，未來相關設計要著重設施、環境及遊憩空間無障礙之規劃，打造一座「無障礙共融式遊戲場」，達到友善環境、空間美學的目標，讓不同行動能力、身心狀況及年齡層的民眾共同參與使用遊戲設施及空間場域。

此外，也提醒應滿足場域相關交通及停車需求，同時更要重視保護區域內既有之林木，善用現有環境資源，以環境整合方向辦理規劃。陳福海也指示，業管單位儘速盤整周邊資源，優先進行規劃作業，並積極爭取中央經費補助，早日提供鄉親一處親子同樂、全民共享的適合休閒遊憩空間。

金門縣長陳福海昨邀約金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處、教育處及工務處等相關人員前往太湖中正公園進行勘察，希望打造一處東半島共融公園。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海昨邀約金湖鎮長陳文顧、縣府觀光處、教育處及工務處等相關人員前往太湖中正公園進行勘察，希望打造一處東半島共融公園。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 國家公園

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