高市府加速改善輕軌沿線人行道 盼市民更有感

高雄輕軌近年成為市區重要運輸工具，市府為便利民眾搭乘，2月10日起分段進行C20（臺鐵美術館）至C24（愛河之心站）沿線路段人行道改善工程，副市長林欽榮盼今年5月底前能完工，提供更完善的人本通行空間。

林欽榮今早率市府團隊視察大順一路與龍德路口人行道改善、喬木換植成果及收縮縫切割作業，他表示，輕軌連接高市醫院、學校、大眾運輸場站等重要交通節點，人行環境的順平暢通是民眾最為關心的課題。

目前工務局養工處以「街廓」為單元，逐步改善C20至C24站人行步道空間，除以混凝土刷毛改善人行道鋪面，也換植行道樹、新設路緣石，設置無障礙坡道設置，工程進度約20%，預計今年5月完工。

養工處指市府口著手爭取1.5億前瞻預算經費，推進輕軌C25（新上國小站）至C32（凱旋公園站）站沿線人行道改善工程，待今年底輕軌成圓後就會施作。未來市民美術館路及大順路一帶就醫、就學、運動等，對於輕軌的友善環境相信能更有感。