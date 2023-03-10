高市府加速改善輕軌沿線人行道 盼市民更有感
高雄輕軌近年成為市區重要運輸工具，市府為便利民眾搭乘，2月10日起分段進行C20（臺鐵美術館）至C24（愛河之心站）沿線路段人行道改善工程，副市長林欽榮盼今年5月底前能完工，提供更完善的人本通行空間。
林欽榮今早率市府團隊視察大順一路與龍德路口人行道改善、喬木換植成果及收縮縫切割作業，他表示，輕軌連接高市醫院、學校、大眾運輸場站等重要交通節點，人行環境的順平暢通是民眾最為關心的課題。
目前工務局養工處以「街廓」為單元，逐步改善C20至C24站人行步道空間，除以混凝土刷毛改善人行道鋪面，也換植行道樹、新設路緣石，設置無障礙坡道設置，工程進度約20%，預計今年5月完工。
養工處指市府口著手爭取1.5億前瞻預算經費，推進輕軌C25（新上國小站）至C32（凱旋公園站）站沿線人行道改善工程，待今年底輕軌成圓後就會施作。未來市民美術館路及大順路一帶就醫、就學、運動等，對於輕軌的友善環境相信能更有感。
工務局表示，輕軌人行道改善路段上既有的黑板樹及掌葉蘋婆，屬易竄根喬木，常損壞道路鋪面及排水設施，經過「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」專家審議，決定換植為臺灣原生樹種光蠟樹。另因應輕軌通車，也會優化行人穿越動線並改善無障礙斜坡，提供安全好行的人本步行空間。
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