青農返鄉遇小花蔓澤蘭阻路 林務局全年都可收購1公斤5元
俗稱綠癌小花蔓澤蘭，容易在農地與家園周邊蔓延，也嚴重威脅原生植物與作物。近日屏東縣萬巒鄉8年級返鄉馬姓青農在租用農地發現危害生態小花蔓澤蘭分布，動手拔除並就近送至屏東林區管理處潮州工作站收購，每次載運數量有限，瞭解後啟動為民服務，累計收購277公斤，一公斤5元，林管處邀請大家除蔓換現金，全年都可收購。
馬姓青農連續2周到屏東林區管理處潮州工作站收購作業，原來是剛返鄉要種植園藝材料黃梔，租用4分左右農地小花蔓澤蘭危害嚴重，需先清除後才能種植，交通工具每次僅能戴運2到3包（約30公斤），因此工作站立即啟動為民服務措施，前往萬巒鄉附近農地設立行動辦公室臨時收購點，以利農民除蔓後就近完成收購，當日收購達187公斤。
屏東林管處指出，鼓勵大家隨手除蔓換現金，單次收購重量達100公斤者，林管處再加碼送小花蔓澤蘭手工皂、運動毛巾及斜肩包作為獎勵，限量10組，送完為止。
屏東林管處指出，每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭開花結果，在繁殖之前剷除最能降低危害。不過民眾不用等到防治月，為鼓勵大家一起守護家園，林務局全年都可辦理收購，民眾可隨時見到隨時清除，於每周二、四上午9時到12時、下午1時至4時，至屏東林區管理處所轄4個工作站辦理收購。
收購價格每公斤5元，只要你來我們都收，數量無上限。相關活動訊息，歡迎追蹤屏東林區管理處粉絲專頁（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw/）。
屏東林區管理處各工作站收購點：
潮州工作站 08-7882647屏東縣潮州鎮三林路208巷2號
旗山工作站 07-6612031高雄市旗山區永福街47號
六龜工作站 07-6892203高雄市六龜區中庄197號
恆春工作站 08-8892031屏東縣恆春鎮林森路29號
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