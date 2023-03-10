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高雄YouBike2.0滿意度97% 1到3成通勤通學取代汽機車
高雄YouBike 2.0每月超過110萬使用人次，啟用迄今累計騎乘突破2800萬人次，最新滿意度調查結果出爐，民眾滿意度達97.6%，其中已有51.3%民眾利用YouBike 2.0取代汽機車做為通勤、通學的交通工具。
高雄YouBike 2.0去年11月底全市建置達1200站，111年高達1143萬人次使用，較110年大幅成長24.7%。微笑單車公司日前進行滿意度調查，受訪民眾滿意度達97.6%，其中37.8%原本是機車族，13.5%是汽車族，已將YouBike 2.0做為通勤及通學的主要交通工具。
高雄市去年11月加碼導入YouBike 2.0E電動輔助自行車，啟用3個多月以來，累計騎乘已突破25萬人次，平均每天周轉率超過9次，較一般YouBike 2.0周轉率高出1倍。目前YouBike 2.0E已投入300輛，今年5月前將再投入200輛，合計500輛提供服務，屆時全市公共自行車輛將達1萬輛規模。
YouBike2.0E電動輔助自行車與既有的YouBike 2.0共用停車柱及租借APP，滿電時可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒及速度顯示功能，民眾借還使用更加便利。
高雄市交通局表示，為建立市民利用YouBike2.0轉乘大眾運輸系統的習慣，高雄YouBike2.0使用一卡通可享雙向轉乘公共運輸的優惠，使用MeNGo定期票，享前30分鐘免費，學生優惠也延長至112年底止。
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