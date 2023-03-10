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曹桓榮今掛選舉看板 宣布投入高市立委初選

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
被視為韓家軍的曹桓榮宣布投入高雄第二選區立委初選提名，今掛起選舉看板。圖/曹桓榮提供
被視為韓家軍的曹桓榮宣布投入高雄第二選區立委初選提名，今掛起選舉看板。圖/曹桓榮提供

被視為韓家軍代表的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮，今正式宣布爭取國民黨提名參選高雄市第二選舉區立法委員提名（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區）。該區除了民進黨現任立委邱志偉爭取連任，綠營市議員黃秋瑛日前也宣布將角逐黨內初選登記，成為最早開打的選區。

現年47歲的曹桓榮是高雄岡山在地子弟，畢業於義守大學國貿系和中山大學社科院，在民間金融企業工作近20年，後經韓國瑜延攬，擔任高雄市民政局局長，目前擔任國民黨高雄市黨部副主委，肩背國民黨基層經營重責。

2022年曹桓榮擔任柯志恩競總副執行長，策畫18場廟口開講，重振藍營士氣，國民黨得票數較2020年市長補選增加近30萬張選票，創造不俗成績。

曹桓榮今天在老家岡山路與維新路路口的文賢菜市場掛上參選立委的第一面看板，他表示，自己是岡山文賢菜市場長大的囝仔，在岡山生活、就學、工作、結婚，3月10日更是結婚21週年的紀念日，宣布參選不僅是一個宣示，更是一個責任的開始，代表前進國會、為市民發聲、為高雄打拚的決心。

曹桓榮說，2016、2020兩次立委選舉，國民黨在高雄全軍覆沒，許多高雄人對食安、公安、環安、交安的心聲難以反映。國會殿堂不能只有一種顏色的聲音，高雄需要有不同想法的人進入國會，為高雄、為市民創造更多可能。

面對該區已擔任三屆立委的邱志偉，曹桓榮說，他無畏懼，越是艱困，就越要有人來經營，自己是岡山在地囝仔，挺身為高雄而戰，責無旁貸。

被視為韓家軍的曹桓榮宣布投入國民黨立委初選。圖/曹桓榮提供
被視為韓家軍的曹桓榮宣布投入國民黨立委初選。圖/曹桓榮提供

國民黨 高雄市

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