陳其邁攜高雄熊為熊本熊提前慶生 擬推雙熊聯名萌經濟

高雄市長陳其邁率團訪日，9日帶著高雄熊抵達熊本熊廣場，提前為熊本熊慶祝3月12日生日，並參訪熊本縣「營業部長兼幸福部長」的「熊本熊」部長辦公室和紀念品商店，體驗熊本熊萌經濟。

陳其邁以高雄觀光大使、「高雄熊上司」的身分，帶來雙熊圖案的手繪生日賀卡和滿滿的高雄熊文創商品作為禮物，祝福「高雄熊」與「熊本熊」雙熊友誼長長久久，象徵高雄與熊本的台日情誼長存堅定。

而原未值班演出的熊本熊，也在高雄熊的呼喚中驚喜登場，活力滿點表演讓現場「卡哇伊」笑聲不斷。

陳其邁表示，在熊本到處都有滿滿的熊本熊IP，例如，熊本機場的行李輸送帶正是由熊本熊萌樣領航；飛機一落地就能感受到熊本熊世界級吉祥物的魅力與行銷巧思。而熊本熊廣場不僅有琳瑯滿目的紀念商品，熊本熊部長辦公室內也張貼日本各大名人的簽名；此外，日本知名車商本田（Honda）也特別為熊本熊量身打造越野摩托車，非常吸睛，讓身為重機迷的陳其邁馬上被圈粉，不只開心品嚐熊本熊冰淇淋，更不顧荷包在淌血，挑了滿滿商品。

陳其邁笑稱，回國後會認真評估、面試「高雄熊」是否可成為部長，同時安排空間展售高雄熊相關商品，讓「高雄熊」成為高雄觀光代言人，一起拚高雄城市行銷、拚國際觀光、拚經濟。

高市觀光局局長高閔琳說，熊本縣吉祥物「熊本熊」，可愛形象吸引世界各地遊客造訪熊本，並讓熊本熊廣場成為日本人氣觀光勝地之一；其周邊商品多年來銷售額累計已超過一兆日圓。高雄可取經熊本經驗，進一步規畫培育「高雄熊」成為高雄觀光大使，創造產值豐富的高雄IP萌經濟。