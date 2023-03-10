台壽標下高雄舊市議會都更案 創高雄文化都更首例

高雄首案以文化保存為出發的高雄市舊市議會都更案8日完成綜合評選，由台灣人壽獲選最優申請人，預計今年第2季完成簽約，未來除以「新舊共融」原則開發原址外，還將負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，達到創造文化價值及城市發展雙贏目標。

高雄市議會遷址鳳山區12年，閒置多時的舊市議會終將活化再利用，高市府祕書長郭添貴表示，原高雄市議會是見證高雄市地方自治史與戰後民主發展歷程的重要場域，市府以創新思維引入民間資源推動歷史場域再生，將採取新舊共融，既保存高雄議事發展歷程，並與新創金融基地共構，打造為藝文與商業共融的嶄新地標。

高市文化局表示，舊市議會都更案近日完成綜合評選，由台灣人壽獲選最優申請人。據台壽規劃，將在歷史紋理的基礎架構下打造共融空間，串聯新舊場域，促進歷史建物活化及智慧商辦大樓永續共融，並提供新創空間、共享辦公、商業服務等多元機能。台壽也承諾取得LEED、WELL認證、綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章等5大認證標章，致力淨零減碳，符合國際級商辦趨勢。

「舊市議會都更案是高雄文化都更首例」，高市文化局長王文翠說，中正路過去素有金融大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓將改建為金融新創大樓，提供5GAIoT創新企業、新創基地等產業空間。

另為強化社會公益面向，台壽須負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，舊市議會改造修復後，將策畫議政文史展覽，將原本封閉的議事廳空間改造為公民廣場、民主議事館，與周邊歷史博物館及勞工博物館形成城市重要文史廊帶。