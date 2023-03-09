高市促會展產業招商布局 活動數成長4倍

後疫情國境解封，會展產業迎來復甦。高雄市111年提前布局爭取，今年截至目前已促成包括化學年會、MDRT Day Taiwan等至少16場大型會展將落地舉辦，活動數較去年成長4倍。

另外，睽違5年、國內唯一的台灣國際扣件展，將於5月重磅回歸，預計吸引3萬業者及國內外買家參觀。初估今年整體產值將超過新台幣70億元，較去年成長2.7倍，會展產業振興已見成效。

經發局長廖泰翔今天表示，高雄會展辦公室提供24小時諮詢服務及活動協助，去年更超前部署舉辦2梯次會展體驗踩線團，邀請20家國內外會展主辦單位到高雄實際走訪會展環境及聽取簡報了解優勢特色；同時也舉辦會展商機媒合會，有22家企業參與交流，統計去年有109場次會展活動在高雄舉辦，合計創造25.5億元商機。

看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後國境解封後實體會展活動勢必陸續回歸辦理，廖泰翔說，去年即展開邀請，目前有包含化學年會、MDRT DayTaiwan、國際環境流行病學學會研討會、青商會全國大會等16場大型活動將在高雄舉行；其中10場更是規模超過千人的大型國際會議。加上高雄港埠旅運中心已於3月6日落成營運，郵輪獎勵旅遊商機可期，有望再創會展產業高峰。

台灣國際扣件展主辦單位、台灣螺絲工業同業公會總幹事黃世宗指出，今年扣件展在睽違5年後，預計5月3日至5日在高雄展覽館重磅回歸。消息一出吸引近300家參展商，攤位預估將近千個，廠商報名踴躍，攤位一攤難求，整體預估包括國內外買家及業者，將有超過3萬人次參與，促成龐大商機。

化學年會同樣睽違5年再回到高雄舉辦。年會總召、高雄大學應化系教授李頂瑜表示，高雄為全台化工重鎮，是年會選址重要原因，預估今年與會人數至少達1500人。這屆年會除邀請廠商現場設攤並輔導產學交流，現場將舉辦人才招募會，打造化工業界年度最大盛事。

高雄會展辦公室新聞稿表示，提供在地各類型會展活動場地、觀光旅宿、會展趨勢與研究等各種專業資訊，更凝聚超過200家在地業者成立高雄會展聯盟；今年也首度規劃到外縣市進行「路演」（Roadshow）快速招商，展現高雄城市活力並介紹會展環境與服務。詳情可查詢會展辦官網(www.khmice.org.tw)或24小時服務專線07-2620062，歡迎全球會展辦理單位洽詢