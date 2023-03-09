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納管工廠改善計畫收件倒數 高市呼籲先送簡易版

中央社／ 高雄9日電

依據法規，申請納管的未登工廠在3月20日前需提送改善計畫。高市府經發局今天表示，自今年1月起針對3300家申請業者寄送通知書並電話提醒，已輔導2600家業者提送改善計畫。

經發局呼籲，業者要把握最後期限提出申請，如來不及提出完整計畫，可先以簡易版計畫大綱送件，後續再補計畫書及相關文件。

路竹鋼鐵伸線加工廠雄順金屬股份有限公司設立已12年，董事長陳啟祥表示，公司近年持續擴增產能及人力，也配合政策取得特定工廠登記證，逐步邁向永續經營，合法才能安心拚經濟。

經發局今天發布新聞稿指出，申請納管應提完整的改善計畫，內容包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等。改善計畫經核定需於2年內完成改善，如有正當理由無法於2年內完成改善，應於119年3月19日前完成，並取得特定工廠登記。

經發局提醒，如有規畫用地變更的工廠，需在121年3月19日前提出用地變更計畫，最晚需於129年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記合法程序。

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