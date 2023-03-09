響應植樹節 金門國家公園種下233株原生樹種
近年隨著氣候變遷加劇，地球平均溫度持續升高，金門國家公園管理處今天響應植樹節活動，由管理處及內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊同仁攜手在中山林一同種下豆梨、樟樹等233株原生樹種，希望植樹減碳愛地球。
金門國家公園管理處選在春雨到來之際，用金管處自有苗圃培育植栽，由同仁一同種下豆梨、樟樹、烏桕、潺槁樹、海桐等約233株原生樹種，盼一起為守護地球盡一份心力。
金管處表示，森林具有涵養水源、國土保安、淨化空氣、調節氣候及景觀休憩等生態服務。此外，由於樹木具有光合作用的生理特性，吸收固定大氣中的二氧化碳並釋放氧氣，可發揮森林碳匯功能，對於減緩碳排放量，改善全球溫室氣體有很大的貢獻。
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