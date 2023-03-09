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金門表揚模範農民 甫獲神農奬的張斯翔現身成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會今天舉行112年農民節慶祝大會，會中頒獎表揚模範農事小組長、模範農民等農友。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天舉行112年農民節慶祝大會，會中頒獎表揚模範農事小組長、模範農民等農友。記者蔡家蓁／攝影

金門縣農會今天假該會乾燥中心舉行112年農民節慶祝大會，會中頒獎表揚模範農事小組長、模範農民丶安全農業示範農戶及採用地區有機蔬菜績優學校等，活動的亮點是金門縣政府及農委會苗栗農業改良場贈送賀匾給榮獲十大神農獎的張斯翔，張斯翔感謝一路幫助他的貴人。

金門縣農會為表彰終年辛勤之績優農民，今天特別舉行慶祝大會，今年以「推動新農業運動丶金門亮起來」為主題，出席表揚活動有金門縣副縣長李文良丶秘書長謝世傑丶農會理事長許玉昭丶常務監事蔡水游丶總幹事文水成與議員周子傑丶洪成發丶李養生丶王國代及多位鄕鎮長丶代表會主席都到場出席。

許玉昭表示，這幾年因為極端氣候影響，農作物收成均受到極大損失，去年的小麥收成不錯，但秋作高粱因乾旱而欠收，農民辛勞付出，不能保證有好的收穫，很高興看到青農的投入，讓我們對金門農業未來的發展充滿信心。

去年金門的青農陳玉嘉丶張斯翔榮獲行政院農委會評選的百大青農，張斯翔更接續獲選第33屆十大神農獎的殊榮，在今天的慶祝大會上，金門縣政府及農委會苗栗農業改良場特別贈送賀匾祝賀。

另外也特別表揚了111年採用地區有機蔬菜績優學校前三名：烈嶼國中丶多年國小丶安瀾國小，感謝他們支持地區生產的有機蔬菜，讓學童吃得到更安全的食物。

專程回家鄉金門參加慶祝大會的農業金融局長李聰勇也表示，對於金門學童營養午餐提供產銷履歷或是有機認證的食材表示肯定，他也提及，金門的農友張斯翔接連榮獲百大青農與十大神農相當不容易，他強調，農委會對金門的各項農業政策推動，會繼續來支持。

金門縣政府及農委會苗栗農業改良場贈送賀匾給榮獲十大神農奬的張斯翔（左四）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府及農委會苗栗農業改良場贈送賀匾給榮獲十大神農奬的張斯翔（左四）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會理事長許玉昭表示，這幾年因為極端氣候影響，農作物收成均受到極大損失。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會理事長許玉昭表示，這幾年因為極端氣候影響，農作物收成均受到極大損失。記者蔡家蓁／攝影
專程回金門參加慶祝大會的農業金融局長李聰勇也表示，對於金門學童營養午餐提供産銷履歷或是有機認證的食材相當肯定。記者蔡家蓁／攝影
專程回金門參加慶祝大會的農業金融局長李聰勇也表示，對於金門學童營養午餐提供産銷履歷或是有機認證的食材相當肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良轉達縣長陳福海肯定農民的辛勤耕作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良轉達縣長陳福海肯定農民的辛勤耕作。記者蔡家蓁／攝影

金門 青農 農民 營養午餐 產銷履歷 小麥

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