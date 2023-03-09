金門表揚模範農民 甫獲神農奬的張斯翔現身成焦點

金門縣農會今天假該會乾燥中心舉行112年農民節慶祝大會，會中頒獎表揚模範農事小組長、模範農民丶安全農業示範農戶及採用地區有機蔬菜績優學校等，活動的亮點是金門縣政府及農委會苗栗農業改良場贈送賀匾給榮獲十大神農獎的張斯翔，張斯翔感謝一路幫助他的貴人。

金門縣農會為表彰終年辛勤之績優農民，今天特別舉行慶祝大會，今年以「推動新農業運動丶金門亮起來」為主題，出席表揚活動有金門縣副縣長李文良丶秘書長謝世傑丶農會理事長許玉昭丶常務監事蔡水游丶總幹事文水成與議員周子傑丶洪成發丶李養生丶王國代及多位鄕鎮長丶代表會主席都到場出席。

許玉昭表示，這幾年因為極端氣候影響，農作物收成均受到極大損失，去年的小麥收成不錯，但秋作高粱因乾旱而欠收，農民辛勞付出，不能保證有好的收穫，很高興看到青農的投入，讓我們對金門農業未來的發展充滿信心。

去年金門的青農陳玉嘉丶張斯翔榮獲行政院農委會評選的百大青農，張斯翔更接續獲選第33屆十大神農獎的殊榮，在今天的慶祝大會上，金門縣政府及農委會苗栗農業改良場特別贈送賀匾祝賀。

另外也特別表揚了111年採用地區有機蔬菜績優學校前三名：烈嶼國中丶多年國小丶安瀾國小，感謝他們支持地區生產的有機蔬菜，讓學童吃得到更安全的食物。