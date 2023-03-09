陳其邁訪日本熊本城及半導體設備商 爭取多元合作交流

高雄市長陳其邁與議長康裕成率府會及企業團赴日，繼8日拜會姊妹市熊本縣知事蒲島郁夫及熊本市長大西一史後，9日參訪日本三大名城之一的熊本城及修復完成的天守閣，見證熊本強震後重振活力。陳其邁表示，熊本城古蹟修復技術及城市行銷經驗，值得市府團隊借鏡參考，將努力促成包機，盡速通航，讓兩個城市的市民有更多交流機會。

為迎接高雄府會訪團到來，熊本城7日、8日晚間打上「彩帶高」的金黃色、桃紅色、綠色、藍色燈光投影，大西一史9日也再度現身天守閣，迎接陳其邁一行人，沿途許多台灣民眾要求與陳其邁合照自拍，展現高人氣。

高雄與熊本自2013年簽訂國際交流備忘錄以來，合作交流未曾間斷，2016年熊本發生規模7.3強震，熊本城等重要景點嚴重損害，高雄市民震災捐款超過4千萬元。大西一史表示，高雄市民在地震時的慷慨捐款，給予熊本莫大援助，他要代表熊本市表達衷心感謝。

陳其邁說，熊本城是熊本的精神象徵，也是重要觀光景點，其修復預計於2052年完成，見到熊本城深感雄偉壯觀，也感佩熊本城天守閣的修復速度之快，並在古蹟修復中兼顧觀光，讓民眾安全造訪歷史遺產，搭起「特別見學通路」景觀廊道，見證古蹟的修復歷程，古蹟修復技術及城市行銷的經驗，也值得市府團隊借鏡參考。

陳其邁也說，「特別見學通路」廊道非常酷似壽山動物園的天空廊道，雙方在遊憩設施上恰好有相似之處，推薦大家有來熊本城，一定要走這條廊道，再到天守閣登頂展望台，從高處一覽熊本風光，感受當城主的快意。

高雄市觀光局局長高閔琳表示，市府將持續商請航空公司及兩地旅行業者，重啟高雄—熊本直航，鼓勵高雄市民多到熊本縣觀光，給予姊妹市在強震重建中最直接的支持，也歡迎熊本縣民到高雄旅遊，享受最海派的人情味和美食美景。

此外，陳其邁稍後在經發局長廖泰翔、高雄市工策會總幹事周玲妏，及南六企業、長興材料工業、駐龍精密機械等3家隨訪企業陪同下，拜會全球知名半導體設備與生產輔助系統大廠Meistier Corporation，當面向社長工藤正也介紹高雄半導體產業發展前景，爭取投資高雄，強化南台灣半導體供應鏈，攜手拓展全球市場。

總部位於熊本縣的Meistier Corporation，在台設有特瑞科技、修偲科技等子公司，因應台積電在熊本設廠，興建開發製造據點「Fab3」及成立「機器人解決方案中心」，生產在無塵室內使用的半導體製造裝置和相關設備，近年更開發智慧化協同作業機器人與生產輔助系統，是在地製造業工廠智慧化重要推手。

經發局長廖泰翔向日方介紹高雄投資環境，提到高雄完善的交通建設與優勢區位，工藤正也表達認同。他表示，台積電選擇進駐高雄楠梓產業園區，鄰近高鐵及捷運站，相較台積電在台灣其他設廠據點，高雄廠區地理位置更顯便利，允諾後續會到高雄參觀拜訪。