擴大自行到案…屏東服務站東港周邊宣導 已有43人到案

協助因疫情而滯留在台灣逾期外來人口速返國，移民署今年2月至6月底，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，鼓勵外來人口主動投案，移民署南區事務大隊屏東縣服務站行動服務列車，來到東港周邊宣導，屏東縣目前已有43人到案。

東港開設印尼食堂陳先生是新二代，得知移民署到東港宣導，召集30多名常到店內用餐漁工朋友，儼然成為小型座談會。陳說，他會印尼語、中文， 印尼移（漁）工有問題會請他幫忙，得知移民署正推動擴大自行到案專案，對專案期間自行到案者「從寬論處」，採取免收容、 繳最低罰鍰2000元，不管制禁止入國期間等措施，對想回家卻無力繳納裁罰費用的失聯漁工來說是好消息。

印尼海員同鄉聯誼會FOSPI的主席ACHMAD MUDZAKIR參與宣導，他說，外籍漁工大部分都在海上生活，工作辛苦且枯燥，往往因薪資或雇主等問題選擇失聯，有些同鄉逃逸後立刻後悔，但又擔心無法再來台，遲不敢出面。

移民署屏東縣服務站主任武淑賢說，為避免逾期外來人口接獲錯誤訊 息，並協助偏鄉移（漁）工獲完整資訊，規畫宣導，向停泊在碼頭漁船上的漁工宣導，讓有疑問的漁工朋友能立即獲得解答。