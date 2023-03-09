率團訪熊本縣市 陳其邁：深化半導體交流、促包機通航

高雄市長陳其邁與議長康裕成率府會及企業團赴日，8日拜會姊妹市熊本市，午宴後馬不停蹄在傍晚拜會友好城市熊本縣知事蒲島郁夫。陳其邁表示，台積電在高雄、熊本均有設廠，兩市同為台日兩國高科技重鎮，未來將是新的城市戰略伙伴關係，將深化半導體、人才交流合作，努力促成包機，儘速通航，讓兩個城市的市民有更多交流機會。

疫後高雄市重啟國際實體交流，府會與企業一同造訪日本熊本縣市，熊本城在7日、8日晚間，首度打上「彩帶高」的燈光顏色，色彩繽紛的金黃色、桃紅色、綠色、藍色燈光投影，熱情迎接高雄府會訪團到來，見證雙方深厚友誼。在熊本縣蒲島知事歡迎晚宴上，高雄熊與熊本熊也再度同台尬舞，不只較量舞技，更現場挑戰「單手伏地挺身」，雙熊Q萌模樣贏得滿堂喝采，也讓晚宴氣氛嗨到最高點。

陳其邁致詞表示，台灣有句話叫做「打鐵趁熱」，這也可拿來形容高雄與熊本間升溫的感情。不管是2016年熊本地震、2021年城中城事件，彼此在困難時及時有效支援，他很榮幸代表高雄市民向熊本表示敬意。台灣話有句「患難見真友」，就是強調真正的友情會在困難時特別彰顯。

陳其邁細數雙方歷年來在教育、觀光、文化等領域的合作，他更以台積電於高雄、熊本設廠，指出雙方應加強在半導體、產業轉型及人才培育等層面的合作。陳其邁強調，會努力促成包機，儘速通航，讓兩個城市的市民有更多交流機會。