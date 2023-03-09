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率團訪熊本縣市 陳其邁：深化半導體交流、促包機通航

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁、日本熊本縣知事蒲島郁夫知喜迎熊本熊。圖／高雄市行國處提供
高雄市長陳其邁、日本熊本縣知事蒲島郁夫知喜迎熊本熊。圖／高雄市行國處提供

高雄市長陳其邁與議長康裕成率府會及企業團赴日，8日拜會姊妹市熊本市，午宴後馬不停蹄在傍晚拜會友好城市熊本縣知事蒲島郁夫。陳其邁表示，台積電在高雄、熊本均有設廠，兩市同為台日兩國高科技重鎮，未來將是新的城市戰略伙伴關係，將深化半導體、人才交流合作，努力促成包機，儘速通航，讓兩個城市的市民有更多交流機會。

疫後高雄市重啟國際實體交流，府會與企業一同造訪日本熊本縣市，熊本城在7日、8日晚間，首度打上「彩帶高」的燈光顏色，色彩繽紛的金黃色、桃紅色、綠色、藍色燈光投影，熱情迎接高雄府會訪團到來，見證雙方深厚友誼。在熊本縣蒲島知事歡迎晚宴上，高雄熊與熊本熊也再度同台尬舞，不只較量舞技，更現場挑戰「單手伏地挺身」，雙熊Q萌模樣贏得滿堂喝采，也讓晚宴氣氛嗨到最高點。

陳其邁致詞表示，台灣有句話叫做「打鐵趁熱」，這也可拿來形容高雄與熊本間升溫的感情。不管是2016年熊本地震、2021年城中城事件，彼此在困難時及時有效支援，他很榮幸代表高雄市民向熊本表示敬意。台灣話有句「患難見真友」，就是強調真正的友情會在困難時特別彰顯。

陳其邁細數雙方歷年來在教育、觀光、文化等領域的合作，他更以台積電於高雄、熊本設廠，指出雙方應加強在半導體、產業轉型及人才培育等層面的合作。陳其邁強調，會努力促成包機，儘速通航，讓兩個城市的市民有更多交流機會。

行政暨國際處長張硯卿表示，除拜訪熊本市府、縣府，深化友好城市關係外，跨局處也安排拜會熊本重要企業株式會社Meistier Corporation，更參訪熊本城及熊本熊廣場等地，從產業、歷史、觀光等面向，瞭解熊本的發展，為雙方合作提供更清晰方向。

熊本歡迎高雄府會訪團，在熊本城打上高雄「彩帶高」的金黃色、桃紅色、綠色、藍色，見證彼此友好情誼。圖／高雄市行國處提供
熊本歡迎高雄府會訪團，在熊本城打上高雄「彩帶高」的金黃色、桃紅色、綠色、藍色，見證彼此友好情誼。圖／高雄市行國處提供
高雄市長陳其邁與議長康裕成率府會及產業聯合訪團拜會友好城市熊本縣知事蒲島郁夫。圖／高雄市行國處提供
高雄市長陳其邁與議長康裕成率府會及產業聯合訪團拜會友好城市熊本縣知事蒲島郁夫。圖／高雄市行國處提供

熊本熊 陳其邁 熊本

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