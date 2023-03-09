金沙鎮碧山東店活動中心工程動土 打造居民第二個家

金沙鎮碧山東店有「金東之珠」的美譽，轄區豐富的史蹟與人文吸引不少遊客到訪。社區活動中心新建工程今天上午舉行動土典禮，規劃興建一棟2層建築，總計耗資2128萬7934元，工期約為1年。金沙鎮長吳有家表示，希望大家未來把這裡當成自己第二個家，多來走動與學習，豐富人生。

碧山東店社區成立於民國97年4月9日，常住人口有214人，65歲長者61人，佔人口比率28.5%，位於金門縣東北方，著有金東之珠之稱號；當中，碧山社區豐富的文化古蹟吸引了不少的遊客，像睿友學校文學館、陳德幸洋樓及軍中樂園電影831的拍攝陳清吉洋樓場景、南音演奏和金門第一個社區彩繪村，為近年遊客人潮集中區。

包括縣府參議王登緯、縣議員王國代、楊育菡、金沙鎮長吳有家、縣府社會處長葉媚媚等人都到場參與動土典禮。

王登緯表示，「社區發展協會』是縣府與公所的好伙伴，很多的業務尤其是社會福利措施需要透過社區來推動，社區需要一個活動場域，縣府及公所積極予以協助，希望透過社區與公部門的合作，期許團結地方力量，讓社區更加茁壯，造福我們更多社區居民，讓社區建設與發展都能越來越好。

吳有家也說，社區的發展，不僅需要一棒接一棒的持續經營與努力，更要找到特色與共通點，然後創造新的生機，讓社區有源源不絕的生命力；而縣府及公所是社區發展的後盾，社區只要有動力，大家一起把活動及空間規劃好，多元有效運用，才能共創雙贏。