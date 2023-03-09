高雄電影藝術講堂 請來金馬獎級職人講授心法

高雄市電影館「電影藝術講堂」邁入第4年，今年主題為導演與表演，請來金馬獎最佳劇情片「一家子兒咕咕叫」導演詹京霖，以及入圍金馬獎最佳女配角陳雪甄擔任講師，課程4月15日登場。

電影館指出，詹京霖將從自身觀點出發，分享與演員一起邁向角色的導演工作；資深表演指導陳雪甄以經驗談，分享新導演從企畫之際，如何思考不同演員的合作可能。此次師資相當夢幻，要以獨特祕訣與美學視野帶領學員探尋箇中奧妙。

電影館共籌備3場講座，由「導演工作」、「表演工作」專業領域切入，由講師親自選題，傳授經驗；講堂將於4月15日、4月23日在高雄市電影館3樓放映室開課，單場次原價票新台幣180元，在活動前一日購買，可享單堂早鳥票120元優惠價。

高雄市政府文化局發布新聞稿指出，詹京霖將在兩堂導演工作課程，藉「在文本尋找角色的線索」及「從溝通實現演員的創造」為題，親授如何在文本中尋找角色的線索，以實例劇本的深度解析，引領學員探尋導演獨特的創作心法與溝通技巧。

陳雪甄以「馗降：粽邪2」入圍金馬獎，她也擔任金鐘獎迷你劇集「通靈少女」表演指導，陳雪甄同時也是多部台灣重要影劇作品的表演執導，「給新導演們的六道演員課題」講堂，將分享近年來與創作者合作的豐富經驗。