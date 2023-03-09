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魚屍都曬成魚乾還不清 高市林園汕尾港上演官場現形記

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄林園汕尾漁港外灘3月1日被發現大量魚屍，至今天已曬成魚港，高市府才表示要加速清理。圖／議員王耀裕服務處提供
高雄林園汕尾漁港外灘3月1日被發現大量魚屍，至今天已曬成魚港，高市府才表示要加速清理。圖／議員王耀裕服務處提供

高雄林園區汕尾漁港外灘，3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，民眾看不過，昨再向民代告狀，議員王耀裕今早邀各轄管單位共同會勘，七河局及海洋局人員一度暴氣相向，互指不是。王耀裕憤慨地說，各單位轄管範圍不免重疊，公部門應互動合作而不是互推責任，反而變成三不管，他要求今天務必清理完畢。

國民黨議員王耀裕昨天接獲民眾投訴，林園區汕尾港與高屏溪出海口外灘，死魚陳屍長達一個禮拜，還是沒人出面清理，王耀裕馬上致電市府，要求今早會勘，包括第七河川局、海洋局、水利局、環保局等單位到場。

王耀裕說，魚群曝屍的地點在高屏溪與汕尾漁港的交界處，3月1日即有民眾陸續反映此事，這裡有水利局轄管的大排，第七河川局管理的水域、海洋局管理的汕尾漁港防坡堤、消坡塊等構造物，但都沒出面處理，至昨天已經時隔一周，還有民眾向他投訴！此事凸顯單位相互諉責的不當。

王表示，魚屍若卡在防波堤、消坡塊，很明顯就是海洋局需處理，在水域即由第第七河川局處置，在大排就是水利局， 當下第一時間，各轄管單位就應各自處理，結果卻任令魚屍漂流，為避免日後造成三不管，汙染源無法處理，今天清除後，環保局要介入調查魚死原因，確認魚群是否因為天候溶氧量不足而死亡，若是遭不肖人士傾倒有毒物質毒死，就絕不允許，「確認魚屍死亡原因，才能確保地方生態安全」。

今早會勘時，高屏溪的死魚疑因漲退潮緣故，僅剩零星還在外灘上曬成魚乾，七河局一名課長暴氣地說，3月1日臉書社群即反映此事，依照片所示，明顯是上在港區消坡塊上，第一時間海洋局若負起責任，今天大家不必再來會勘，結果海洋局是至昨晚副市長下令，才願意動，海洋局人員則說，第一時間到場會勘時，魚群多處在水域中，不是在消坡塊上，七河局的說法有欠公允。

王耀裕見到此幕憤慨地說，局處各有轄管，但魚屍在哪，第一時間大家就要各自負責處理，就算交界地帶，也可相互代勞 清除，不是任由魚屍流入大海，眼不見為淨，「大家應互相合作，不是互推責任，讓政府蒙上負面觀感」。

高雄林園區汕尾漁港外灘3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，議員王耀裕今早邀各轄管單位共同會勘。記者王昭月／攝影
高雄林園區汕尾漁港外灘3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，議員王耀裕今早邀各轄管單位共同會勘。記者王昭月／攝影
高雄林園區汕尾漁港外灘，3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，已曬成魚乾。記者王昭月／攝影
高雄林園區汕尾漁港外灘，3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，已曬成魚乾。記者王昭月／攝影
高雄林園區汕尾漁港外灘，3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，已曬成魚乾。記者王昭月／攝影
高雄林園區汕尾漁港外灘，3月1日被發現大量魚群曝屍，但卻不見處理，魚屍在艷陽下腐臭，已曬成魚乾。記者王昭月／攝影

水利局 高屏溪 議員

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