陳其邁一行到訪 熊本城打上代表高雄色彩燈光

高雄市長陳其邁今天晚間拜會日本熊本縣知事蒲島郁夫，熊本為了歡迎高雄訪團到來，還特地在熊本城打上高雄「彩帶高」顏色、色彩繽紛的燈光，見證台日間溫暖深刻的情誼。

陳其邁晚間在臉書（Facebook）發文表示，今天率高雄市訪團拜會熊本縣知事蒲島郁夫、熊本市長大西一史，深化友好城市實質交流。感謝熊本為了歡迎高雄訪團到來，還在熊本城打上高雄「彩帶高」顏色、色彩繽紛的燈光。

陳其邁說，高市府實現承諾，在熊本縣市訪問高雄2個月內，就到熊本回訪。台灣有句話叫「打鐵趁熱」，這就是形容熊本與高雄間彼此感情的升溫。這也是自2016年前高雄市長陳菊後，高雄市長再次到熊本訪問。

陳其邁表示，在很快的時間內，熊本城的改建、復興，包括水災、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等，現在都已逐漸恢復，熊本正邁向復興繁榮的道路上。

他並表示，要代表高雄市民表達感謝，當台灣疫情困難時，日本政府捐給台灣420萬劑疫苗，提供實質且即時的幫助。也感謝蒲島郁夫在2021年城中城火災時，給予高雄市最大的慰問跟支持。

陳其邁說，這是他第一次到熊本，對整個城市的建設跟進步，留下非常深印象。高雄也是座美麗城市，歡迎熊本縣民有機會一遊高雄，高市府也會努力促成包機，儘速通航，讓2個城市的市民有更多交流機會。

此外，因為台積電到熊本設廠，將有很多台灣人會到熊本，陳其邁也拜託蒲島郁夫提供在熊本工作的台灣人支持與幫助。陳其邁並表示，高雄跟熊本是新城市戰略伙伴關係，未來將進一步深化彼此交流合作。