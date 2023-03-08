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民進黨不建議現任議員參選立委 白喬茵酸賴清德「矯情」
民進黨版本的「大局條款」今天出爐，不建議現任議員參與立委選舉，但在艱困選區或無現任立委的選區除外。國民黨高雄市議員白喬茵說，民進黨高嘉瑜、何志偉等人都是地方議員轉戰中央立委，對照下國民黨世代交替就是萬惡不赦，民進黨到底還要雙標幾百年，也別以為民進黨主席賴清德多想改革，根本是矯情。
民進黨中執會今天決議，針對2024立委選舉「不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無該黨現任立委之選區除外，送提名策略小組作為協調時參考原則」。
白喬茵表示，賴清德示範如何用49個字說一段廢話，就好像男生告訴你「我此生只追你一人，但如果出現更比你更正的妹子除外」；民進黨八年來張燈結綵地經歷世代交替，然後他黨（國民黨）世代交替就是萬惡不赦，到底要雙標幾百年？
白喬茵點名民進黨高知名立委如高嘉瑜、何志偉、吳思瑤、黃國書、蔡適應都是地方議員轉戰中央立委。
白喬茵說，這些人並非孫悟空橫空出世或天上掉下來的禮物，其實這個問題歷年來都有朝野立委在討論，但如果身為黨主席的賴清德不敢修黨章約束，只會口頭喊喊反對帶職參選，那乾脆連2026年想選市長的人也通通一起喊不准參選本屆立委，反正喊多少都免錢，別以為賴清德多想改革，根本就是矯情。
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