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阿朗壹古道旁修農路惹怒環團 民代會勘時挺公所開路便民

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東牡丹鄉公所發包修繕區外農路，鋪設水泥道路並在路旁築起擋土矮牆，環保團體質疑工程毀生態，縣府今天下午邀相關單位現地會勘，最後達成再請生態專家提供意見，以利後續做必要改善的共識。記者潘欣中／翻攝
屏東牡丹鄉公所發包修繕區外農路，鋪設水泥道路並在路旁築起擋土矮牆，環保團體質疑工程毀生態，縣府今天下午邀相關單位現地會勘，最後達成再請生態專家提供意見，以利後續做必要改善的共識。記者潘欣中／翻攝

俗稱「阿朗壹古道」的屏東旭海觀音鼻自然保留區，牡丹鄉公所最近發包修繕區外農路便道和邊坡，鋪設水泥道路並在路旁築起擋土矮牆，環保團體和陸蟹學者質疑未經生態檢核程序、恐讓陸蟹無法渡海釋卵並危及多種原生特稀植物。縣府今天下午邀相關單位現地會勘，在地民代力挺公所，最後達成再請生態專家提供意見，以利後續做必要改善的共識。

針對環團質疑，依據「公共工程生態檢核注意事項」，該工程經費全數來自原民會，應進行生態檢核，且位於生態敏感區，有陸蟹等重大環境保育議題， 官方卻未依法進行生態檢核。牡丹鄉公所表示，提案當時有提送生態檢核自評表，因該工程屬既有道路範圍內的整建或改善，不是新建工程，也不是位在一級生態敏感區，因此未執行生態檢核，並非迴避生態檢核，由原住民族委員會審核後核定發包施作。

縣議員林采穎說，該段農路位於旭海觀音鼻自然保留區外，是在地居民常要走的便道，遊客從旭海村進入古道，要走很長一段農路，雨後泥濘濕滑，邊坡水土滑落，居民陳情改道有其必要性，農路修繕後，不僅方便族人進出自己的土地，以往出緊急救護往返耗時，救護車不易抵達狀況也獲得改善，可縮短時間，爭取救護時效。

旭海村民代表潘呈清說，該農路靠山側都是私有農地，是居民既有的產業農路和便道，因天災損壞多年，雨後進出尤其不便，道路整修後能讓農車進出，矮牆則可避免泥沙沖刷道路，路段中都設計缺口讓生物通過，不理解保育團體訴求為何。

至於生態團體提醒有關道路改善工程與生態保育平衡議題，會勘後決定，由縣府另邀請生態學者專家提供專業意見後，再由鄉公所研議改善，未來針對公共工程案件，會請各公所更審慎處理「生態檢核」事宜。

屏東 災損

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