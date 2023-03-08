最新指尖血C肝快篩好厲害 小琉球千人篩出6名潛藏患者

C型肝炎無症狀和不適感又稱「無症狀疾病」，易被民眾忽視；屏東縣衛生局結合產官學導入新開發的指尖血C肝快篩，15分鐘即能判斷結果，較過去至少3至7天簡便許多，首站選在離島琉球鄉，實施半個月來篩檢逾千人，最終病毒量陽性6人，由在地衛生所執行口服藥物治療；縣長周春米說，C肝治療建立篩檢與治療一條龍服務模式，可供全台離島、偏鄉地區借鏡。

周春米說，C肝若沒有及早治療很容易病變，一旦發生在身負家庭經濟重責的壯年民眾，常讓家庭陷入困境，因此首站選在離島小琉球，希望民眾不受交通及醫療設施影響，只要少量指尖血滴在檢測匣，15分鐘就知道結果，檢測陽性就銜接後續醫療，縮小因區域造成的健康不平等，此模式可供他地借鏡，未來會將檢測服務區域擴及屏東偏鄉，力拚今年底提早達到C肝根除目標，邁向C肝清除最後一哩路。

縣衛生局統計，包括行動不便長者由服務團隊提供貼心到宅篩檢86人，總篩檢1059人，其中男性482人(45.5%)、女性577人(54.5%)，平均年齡61.4歲；檢測發現14人C肝抗體快篩陽性，陽性率1.3%，進一步接受病毒量檢測後，病毒量陽性6人，後續均銜接療程，不但有效提升離島民眾就醫可近性，也強化衛生所社區醫療功能，民眾就醫滿意度超過9成以上。

衛生局說，此次結合台灣肝臟文教學術基金會、高雄醫學大學及附設中和紀念醫院與中山大學醫學院，協助篩檢民眾衛教、篩檢與後續的治療，為離島居民提供完整性照護服務，15分鐘內快速檢測出潛在病患，精準公衛的篩檢模式為全台首創，也可做為他地參考借鏡，未來將檢測服務區域擴及屏東偏鄉，力拚今年底提早達到C肝根除目標，邁向C肝清除最後一哩路。

衛生局長張秀君指出，C肝感染途徑主要是經由輸血、血液透析或濫用注射藥物，包括使用受病毒汙染的注射針頭、穿耳洞針、刮鬍刀或牙刷等，全台灣估計約有30萬人感染。現代醫學發達，已研發口服用藥，按時服藥2至3個月治療簡單又方便，主動篩檢才能確認是否罹患肝炎，面對不願主動出來治療及經濟上困難民眾，將設法了解原因，並提供偏鄉民眾醫療、交通方面協助，盼能提高就醫率與治療率。