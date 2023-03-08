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黃捷揭露：攝理教在高雄有三據點 部分活動僅限女性參加

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
黃捷說，今天是婦女節，但看完紀錄片後，心情特別憂傷。圖／取自黃捷臉書
黃捷說，今天是婦女節，但看完紀錄片後，心情特別憂傷。圖／取自黃捷臉書

紀錄片「以神之名：信仰的背叛」揭露南韓攝理教鄭明析，長期以宗教之名侵犯各地女信徒，台灣也有受害者。高市議員黃捷指出，看完紀錄片讓她氣到幾度顫抖，攝理教在高雄也有三個據點，有些活動只限女學生、女孩參加，她相信多數教友都是善良的人，但希望女性保持警覺、提升敏銳度。

黃捷發文指出，婦女節前夕看完紀錄片的攝理教篇章，教主鄭明析涉性侵，內容讓她非常震撼，幾度氣到顫抖，不敢相信同樣手法竟在韓國、台灣、中國、馬來西亞、香港等地橫行近40年，受害女性包括未成年、學生，鄭多數時間卻逍遙法外。

「沒有任何人、任何團體有權力侵犯他人，更不允許假藉宗教之名、行權勢性侵之實」黃捷強調，呼籲大家去看紀錄片，也要正視片內的醜陋真實，未來要加以防範。

黃捷說，攝理教在高雄有三個教會據點，三月舉辦音樂會活動，演出曲目是「鄭明析-愛與人生交響詩」，過去一年的桌遊、烘焙、野餐等活動，有些只限女學生或女孩參加；相信多數攝理教徒是善良、虔誠的人，但教主鄭明析惡行被揭露，希望每個人都能多了解、認識自己的信仰，女性朋友更要多保持警覺、提升敏銳度。

黃捷強調，婦女節這天，願每位女性都能勇於追求更自由、自信的自己；所有利用權勢性侵的惡徒都能被繩之以法，也願受害者都能免於恐懼，不再被信仰背叛。

攝理教 黃捷 鄭明析

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