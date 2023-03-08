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快被遺忘的恆春捕鯨殺戮史 他和時間賽跑救回史料影像

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春文史工作者念吉成在墾丁馥蘭朵飯店展出恆春捕鯨史料和影像，圖為台灣捕鯨船早年捕鯨的畫面。圖／念吉成提供
恆春文史工作者念吉成在墾丁馥蘭朵飯店展出恆春捕鯨史料和影像，圖為台灣捕鯨船早年捕鯨的畫面。圖／念吉成提供

屏東恆春半島西海岸去年驚見10公尺長大翅鯨在海中悠游，成大考古團隊又在恆春頭溝溪谷河床挖出距今8萬5千年、長逾15公尺的鯨魚化石標本，其實 ，恆春在日治時代就有全台唯一的捕鯨基地，國民政府時代移至香蕉灣，1981年禁止後漸為人淡忘；恆春文史工作者念吉成歷時15年收集，在墾丁馥蘭朵飯店和漁會支持下，今起展出那段和時間賽跑救回的恆春捕鯨史料和影像，也為觀光加分。

念吉成表示，恆春半島西海岸早年是鯨魚悠游的海域，捕鯨業從日治時代一直延續至1981年，但官方未重視這段台灣捕鯨史，讓它消失在歷史洪流，如今只剩偶然相遇的驚喜，這次展覽除讓精采的歷史故事永續流傳，加上西半島發現遠古鯨魚化石，恆春是全台最有資格為昔日鯨豚悠游路線規畫「鯨豚故事」、「補鯨船體驗」地區，期盼透過展覽拋磚引玉，也藉曾是鯨魚的殺戮戰場，展現人類過貪的省思。

他說，現在人氣的墾丁南灣遊憩區，過去耳聞早年是日本捕鯨基地，被喻為「鯨魚墳場」，沙灘南側的捕鯨棧道遺跡，為歷史留下見證，他從「恆春百年測候所」日人手稿中，發現詳載南灣（舊名大坂埒）的捕鯨資料，再訪談耆老追歷史，但事隔甚久，耆老不是凋零就是記憶模糊，只記得「當時南灣靠海一帶，盡是大鍋煮鯨肉畫面」，經鍥而不捨訪查，查知1920年台灣總督府委託東洋捕鯨株式會社重啟捕黥事業，向挪威採購新型捕鯨船和聘有經驗的捕鯨船員，曾有段光輝時期。

念吉成說，台灣光復後10年重啟捕鯨業，祥德漁業行由政府支持和日本極洋捕鯨株式會社合作捕鯨，向日本購買捕鯨船，基地轉移到墾丁香蕉灣漁港，曾幫台灣賺取負大量外匯，蔣介石和蔣經國都曾到基地視導，之後國際保育觀念抬頭，禁捕幼鯨，在美國強烈關心下，台灣捕鯨業也在1981年全面禁止，但官方並不重視。

他說，恆春半島這段全台唯一的捕鯨特色產業歷史，多年前幸運地找到台灣捕鯨船首位炮手蔡文進等多位捕鯨人，在和時間賽跑的壓力下，逐漸把破碎的台灣捕鯨史點滴拚湊回來，老捕鯨人這幾年先後過世，幸虧有見證捕鯨歷史的他們，豐富了該段歷史。

恆春文史工作者念吉成在墾丁馥蘭朵飯店展出恆春捕鯨史料和影像，圖為台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進（右三，前年逝）。圖／念吉成提供
恆春文史工作者念吉成在墾丁馥蘭朵飯店展出恆春捕鯨史料和影像，圖為台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進（右三，前年逝）。圖／念吉成提供
台灣光復後10年重啟捕鯨業，祥德漁業行由政府支持和日本極洋捕鯨株式會社合作捕鯨，向日本購買捕鯨船，基地轉移到墾丁香蕉灣漁港，曾幫台灣賺取負大量外匯。圖／念吉成提供
台灣光復後10年重啟捕鯨業，祥德漁業行由政府支持和日本極洋捕鯨株式會社合作捕鯨，向日本購買捕鯨船，基地轉移到墾丁香蕉灣漁港，曾幫台灣賺取負大量外匯。圖／念吉成提供
恆春文史工作者念吉成在墾丁馥蘭朵飯店展出恆春捕鯨史料和影像，圖為台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進（前年逝）。圖／念吉成提供
恆春文史工作者念吉成在墾丁馥蘭朵飯店展出恆春捕鯨史料和影像，圖為台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進（前年逝）。圖／念吉成提供
台灣光復後10年重啟捕鯨業，祥德漁業行由政府支持和日本極洋捕鯨株式會社合作捕鯨，向日本購買捕鯨船，基地轉移到墾丁香蕉灣漁港，曾幫台灣賺取負大量外匯。圖／念吉成提供
台灣光復後10年重啟捕鯨業，祥德漁業行由政府支持和日本極洋捕鯨株式會社合作捕鯨，向日本購買捕鯨船，基地轉移到墾丁香蕉灣漁港，曾幫台灣賺取負大量外匯。圖／念吉成提供
現在人氣的墾丁南灣遊憩區，日治時代曾是全台唯一的捕鯨基地，被喻為「鯨魚墳場」。圖／念吉成提供
現在人氣的墾丁南灣遊憩區，日治時代曾是全台唯一的捕鯨基地，被喻為「鯨魚墳場」。圖／念吉成提供

恆春 鯨魚 日本

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