高市開旱災應變會議 50口抗旱井提前至4月20日前供水

高雄市水情愈來愈嚴峻，今天起轉黃燈，晚間10點過後減壓供水至隔日清晨6點，單日可省8萬噸供水。高市府今天召開旱災應變會議，副市長林欽榮表示，黃燈是不影響民眾生活的節水措施，市府與中央合作增鑿50口抗旱水井，加速在4月20日前供水，每日再增13.2萬噸水源。

為因應此次缺水危機，今年初水利局在大樹區大泉淨水場附近鑿11口深井，加上伏流水及110年開鑿62口抗旱水井，每日可提供70至80萬噸備援水。此外，為因應水情持續惡化，市府與南水局協力在高屏溪沿岸增鑿50口抗旱井，完成後日增13.2萬噸水源。

高市府召開旱災應變會議，副市長林欽榮表示，農業用水部分，要求農水署加強灌溉管理，另請自來水公司留意管線末端及高地水壓不足問題，增派水車或加水站給民眾取水，不可因減壓供水影響民生用水。

50口抗旱水井原本預計4月底前完成供水，林欽榮表示，由於降雨持續偏低，水利局與中央合作增鑿50口抗旱水井，將加速在4月20日前陸續供水，使旱季期間供水更有韌性。

水利局表示，水情轉黃燈後，鳳山及臨海水資源中心增供再生水給工業使用，如此可減少自來水用量，另外6座汙水處理廠放流水，以及建築工地抽出地下水設置取水口，民眾可以用來灑水或澆灌。呼籲市民關緊龍頭，洗澡前段冷水回收利用，以及洗車改擦洗。